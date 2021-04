Παράξενα

Χιόνια μέσα στην άνοιξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα λευκά "ντύθηκαν" περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Στα λευκά ντύθηκαν πολλά μέρη της δυτικής Μακεδονίας από την ελαφριά χιονόπτωση που ξεκίνησε τα ξημερώματα και σταμάτησε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Το Απριλιάτικο χιόνι ήταν μια πραγματική έκπληξη για τους κατοίκους πολλών περιοχών. Χιόνισε κυρίως στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τη Φλώρινα και στα ορεινά της Καστοριάς, ενώ σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας δεν υπήρξαν προβλήματα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η θερμοκρασία σε πολλά μέρη της δυτικής Μακεδονίας είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Βλάστη Κοζάνης το θερμόμετρο «άγγιξε» τους -3. Αυτήν την ώρα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Φωτογραφίες: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτημα για προκαταβολή σύνταξης (βίντεο)

Καιρός: βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια την Πέμπτη

Αδέλφια σκότωσαν την οικογένειά τους και αυτοκτόνησαν