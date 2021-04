Life

“Το Πρωινό” - Αποκλειστικό: Η απάντηση της Μαρίνας Πατούλη για το διαζύγιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της Μαρίνας Πατούλη στη συνέντευξη του συζύγου της, Γιώργου Πατούλη.

Μόλις λίγο καιρό μετά την είδηση χωρισμού από τη Μαρίνα Πατούλη, ο Γιώργος Πατούλης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», μίλησε για το διαζύγιό του.

«Για τη Μαρίνα νιώθω αγάπη και τρυφερότητα. Είναι η μητέρα του παιδιού μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής. «Είναι σίγουρο ότι θέματα της προσωπικής ζωής ενός δημοσίου προσώπου προσφέρουν “κλειδαρότρυπα”. Πίσω από αυτά μπορεί ο καθένας να βλέπει τον εαυτό του», είπε στη συνέχεια για την προσωπική του ζωή που βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα.

Σε ερώτηση για το αν ο πρόσφατος θάνατος της μητέρας του σχετίζεται με το διαζύγιό του, απάντησε: «Αγγίζετε νωπές κι ευαίσθητες χορδές για τις οποίες σε αυτή τη φάση δε θα ήθελα να μιλήσω. Μπορεί να σχετίζονται κι άλλα τα οποία είχαν συσσωρευτεί. Η μητέρα είναι για μένα όπως είπα μια ηρωίδα, η οποία δεν είχε στον ήλιο μοίρα και θυσίασε τη ζωή της για να μας μεγαλώσει και να μας σπουδάσει. Ήταν δίπλα μου πάντα πολύ διακριτική - και στον γάμο μου. Ίσως εξαιτίας αυτής της διακριτικότητας να μην ήμασταν τόσο κοντά στην έγγαμη ζωή μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δε θα ήθελα να τις δημοσιοποιήσω» ανέφερε.

«Δεν έχουμε αποφασίσει για διαζύγιο, μόνος του αποφάσισε»

Την συνέντευξη σχολίασε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" η εν διαστάσει -πλέον- σύζυγός του, Μαρίνα Πατούλη.

«Για μένα σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη μέρα γιατί σαν σήμερα το 1998 σε πολύ νέα ηλικία έχασα το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή ενός ανθρώπου, τη μητέρα μου. Επειδή από τα 18 μου συνδέθηκα με τον Γιώργο, ο ρόλος της μητέρας μου ήταν καθοριστικός και στη σχέση αυτή. Όπως καταλαβαίνετε για μένα είναι ένα διπλό πένθος. Από ό,τι διάβασα, που είπε ο Γιώργος ότι έχουμε αποφασίσει, δεν έχουμε αποφασίσει για διαζύγιο, μόνος του αποφάσισε. Δεν αποτελεί κοινή απόφαση. Απλά, σεβόμενη τα 35 χρόνια έχω προσπαθήσει να στηρίξω το παιδί μου και τον εαυτό μου για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται για μία ειλημμένη απόφαση. Είναι κάτι που προσπαθώ κι εγώ να στηριχτώ μέσα από ειδικούς και να στηρίξω και το παιδί για να νιώσουμε καλύτερα στην απόφαση που ο ίδιος πήρε όπως έχω πει εξαρχής» δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα

“The 2Night Show”: Ο Μάρκος Σεφερλής, το “5Χ5” και η κίνηση αγάπης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη (βίντεο)

Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης

Γιώτα Γρίβα στο “The 2Night Show”: Η οικογένεια, η Φυλιώ Πυργάκη και ο μεγάλος της καημός (βίντεο)