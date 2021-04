Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: διαφωνώ με το άνοιγμα των Λυκείων

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, προειδοποίησε ότι η χώρα μας κινδυνεύει να βρεθεί στην ίδια δύσκολη θέση που βρέθηκε η Πορτογαλία.

Την διαφωνία του με το άνοιγμα των λυκείων εξέφρασε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όπως είπε χαρακτηριστικά «θα φανεί τη Μεγάλη Δευτέρα τι θα έχει συμβεί, ας ελπίσουμε να εξελιχθούν όλα ομαλώς».

Ο ίδιος κρατά αυτή τη στάση, διότι όπως εξήγησε, υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα, ενώ η πίεση στα νοσοκομεία είναι μεγάλη. Ειδικότερα στη βόρεια Ελλάδα που φαίνεται να αυξάνεται. Πρόσθεσε, ότι αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου περίπου στις 20 Απριλίου. Σημείωσε πως η χώρα μας κινδυνεύει να βρεθεί στην ίδια δύσκολη θέση που βρέθηκε η Πορτογαλία.

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6», δεν έκρυψε την ανησυχία του και για τα self test. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το αν υπάρχει ο φόβος να μη δηλώνονται τα αληθή αποτελέσματα των τεστ, σχολίασε από την πλευρά του ότι «είναι κάτι που δεν θέλω να το πιστεύω». Ενώ, εξήγησε πως είναι μια δυσάρεστη διαδικασία ο τρόπος δειγματοληψίας και υπάρχει ο κίνδυνος να μη γίνεται σωστά, δηλαδή να μη χρησιμοποιείται κατάλληλα η μπατονέτα.

Επιπλέον, τόνισε πως δεν είναι και απολύτως ασφαλές τα αποτελέσματα των self test, αφού έχουν μειωμένη ευαισθησία.

Ο κ. Εξαδάκτυλος, υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα ως προς το άνοιγμα για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα Πάσχα και όχι όπως πέρσι. Σημείωσε ότι η πορεία του εμβολιασμού είναι πολύ σημαντική ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, όμως εξαρτάται από τη ροή τους.

