Κορονοϊός: Σε καραντίνα ολόκληρη τάξη από φάρσα μαθητών

Σε μπελάδες μπήκαν οι μαθητές που παραποίησαν αποτελέσματα τεστ COVID-19 για να… γλιτώσουν το σχολείο.

Μαθητές στην ελβετική πόλη της Βασιλείας παραποίησαν αποτελέσματα τεστ COVID-19 ώστε να φαίνονται θετικά, σε μια προσπάθεια να… γλιτώσουν το σχολείο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η τάξη να μπει σε καραντίνα και οι ίδιοι να βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικά μέτρα, τώρα που αποκαλύφθηκε η φάρσα τους.

Τρεις μαθητές σε Λύκειο της Βασιλείας παραποίησαν μηνύματα SMS από την ελβετική εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών με COVID-19, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας Blick.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 25 μαθητές να περιοριστούν στα σπίτια τους για περίπου 10 ημέρες. Αρκετοί δάσκαλοι επηρεάστηκαν επίσης από το περιστατικό πριν από τις εαρινές διακοπές του Μαρτίου.

«Δεν είναι απλά μια παιδιάστικη φάρσα, είναι σοβαρό περιστατικό», δήλωσε ο Ζιμόν Τίριτ, εκπρόσωπος των αρμόδιων υπηρεσιών εκπαίδευσης της Βασιλείας στην εφημερίδα Blick.

Το σχολείο σκοπεύει να εκκινήσει ποινικές διαδικασίες για παραποίηση «υγειονομικών εγγράφων» αν και δεν σχεδιάζει να τους αποβάλει. Ο Τίριτ δήλωσε ότι οι μαθητές είναι σε «δύσκολη κατάσταση» λόγω της πανδημίας, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη φάρσα των τριών παιδιών.

