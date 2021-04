Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: αναβολή της πρεμιέρας

Γιατί οι διοργανωτές πήραν αυτή την απόφαση.

Αναβλήθηκε για μια εβδομάδα η εκκίνηση του εφετινού Roland Garros, με την έναρξή του να ορίζεται για τις 30 Μαΐου, αντί για τις 23 που είχε αρχικά οριστεί.

Το φημισμένο γκραν σλαμ είχε αναβληθεί και το 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19 και είχε διεξαχθεί στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η γαλλική ομοσπονδία τένις (FFT) ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την αναβολή της έναρξης για μια εβδομάδα και ελπίζει στη χαλάρωση των περιορισμών της πανδημίας έως τα τέλη Μαΐου, η οποία θα της επιτρέψει να έχει περισσότερους θεατές στο τουρνουά.