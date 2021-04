Ζώδια

Ζώδια: Έρωτας και λάθη στο προσκήνιο (βίντεο)

Ημερήσιες προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα και η προειδοποίηση για την νέα Σελήνη.

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η αστρολόγος της εκπομπής έκανε λόγο για ερωτικές ημέρες, ενώ το τρίγωνο Άρης - Δίας αποτελεί μία θετική επιροή που ευνοεί τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά σχέδια.

Η νέα Σελήνη την Δευτέρα 12 Απριλίου είναι καλή για νέα ξεκινήματα, ωστόσο δεν ευνοεί κάποιες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:

