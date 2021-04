Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη - Λύματα: Νέα αύξηση στο ιικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία των μετρήσεων από την ομάδα του ΑΠΘ σχετικά με το ιικό φορτίο στην περιοχή.

Οριακά αυξητική καταγράφεται η ημερήσια τάση συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Το ιικό φορτίο, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανιχνεύεται σε πολύ υψηλές τιμές, αντίστοιχες του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μετρήσεων από δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων δηλαδή της Δευτέρας 05/04 και της Τρίτης 06/04 είναι:

Οριακά σταθερή (αύξηση μόλις 7%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Παρασκευής 02/04 και της Κυριακής 04/04.

Αυξημένη κατά 30% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 29/3 και Τρίτης 30/3.

Όπως, εξάλλου, ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 29/3-4/4/2021 παρατηρήθηκε αύξηση (+56%) στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 22-28/3/2021.

«Οι σταθερά υψηλές τιμές του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης τις τελευταίες ημέρες σε συνδυασμό με την υπερβολική πίεση στα νοσοκομεία της πόλης δείχνουν ότι παραμένουμε στα πρόθυρα του επιδημιολογικού συναγερμού. Είναι σημαντικό να μην υπάρξει εφησυχασμός και χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων, που να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας την ανάγκη «να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο να περιορίσουμε την υγειονομική επιβάρυνση ώστε να επιστρέψουμε σύντομα στις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες μας».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτημα για προκαταβολή σύνταξης (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο Μάρκος Σεφερλής, το “5Χ5” και η κίνηση αγάπης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη (βίντεο)