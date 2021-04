Πολιτισμός

Panhellenic Forensics Association Tournament: το Κολλέγιο Αθηνών πήρε την πρωτιά

Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Αγώνες, που φέτος πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Κολλέγιο Αθηνών, «Η ομάδα 38 μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών κατέλαβε την 1η θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα 2021 (Panhellenic Forensics Association Tournament), οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν φέτος διαδικτυακά, με συμμετοχή 280 μαθητών.

Το βραβείο First Among Equals στο Original Oratory απονεμήθηκε στον μαθητή Γιώργο Κυριακόπουλο και το Group Discussion στη Μαρία-Ελένη Πετροπούλου-Μπότσιου. Ο θεσμός των Forensics εισήχθη στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το Κολλέγιο Αθηνών ήταν από τα πρώτα σχολεία που συμμετείχαν. Έκτοτε ο διαγωνισμός πραγματοποιείται ετησίως με συμμετοχή όλο και περισσότερων σχολείων.

Τα Forensics αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο Κολλέγιο Αθηνών. Μαθητές του συμμετέχουν σε διασχολικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σημαντικές επιτυχίες σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Συχνά Έλληνες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου συναγωνίζονται με αγγλόφωνους συνομηλίκους τους ή και φοιτητές πανεπιστημίων, όπως σε διεθνείς διοργανώσεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά, στην Αυστραλία, την Ιρλανδία και αλλού.

(Η ομάδα Forensics του Κολλεγίου Αθηνών – 2021)

Το 1999, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας του Κολλεγίου Αθηνών Heather Quirk, διοργανώθηκε η πρώτη ελληνική αποστολή στο World Schools Debating Championship (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικού Debate). Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 5 μαθητές κάθε χρόνο και μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών επιλέγονται συχνά στην εθνική ομάδα.

Η υπεύθυνη του προγράμματος Forensics του Κολλεγίου Αθηνών είναι η μια εκ των δύο προπονητών του Team Greece. Το Κολλέγιο Αθηνών συμμετέχει συστηματικά στο Panhellenic Forensics Association Tournament με μεγάλη επιτυχία: ενδεικτικά, η ομάδα του έχει κερδίσει την 1η θέση 6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει επίσης διοργανώσει και φιλοξενήσει πολλούς διαγωνισμούς Forensics και Debate, συμπεριλαμβανομένου του Panhellenic Forensics Association Tournament, του τελικού του World Schools Debating Championship, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2009 και το European Universities Debating Championship, που διοργανώθηκε με συμμετοχή αποφοίτων και προπονητών του Κολλεγίου Αθηνών, το 2019.

(Διακριθέντες Μαθητές στον διαγωνισμό Panhellenic Forensics Association Tournament – 2021)

Το Σχολείο αναπτύσσει τα τελευταία 10 χρόνια ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων ρητορικής για τους μαθητές της Α’ & Β’ Γυμνασίου στα Junior Forensics και για τους μαθητές Γ’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου στα Senior Forensics, που αναπτύσσει τις δεξιότητες επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας και κριτικής σκέψης των μαθητών. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 400 μαθητές ετησίως, αποτελεί τη μεγαλύτερη ενδοσχολική δράση ρητορικής στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζοντας την μακροχρόνια παράδοση καινοτομίας του σχολείου στις μεθόδους διδασκαλίας της ρητορικής και του debate η υπεύθυνη του προγράμματος Forensics του Σχολείου Καλλίνα Μπασλή και οι προπονητές της φετινής ομάδας Γιώργος Αραβώσης, Βίκυ Μαυρίκα, Θοδωρής Ντουνιάς, Στέλιος Ποταμίτης, Δάφνη Ρεμούνδου, Ελένη Ρεπούλιου, Βασίλης Τσιπόπουλος, Βαγιάννα Φωτακίδου και Αργυρώ Χατζιελευθεριάδου δέχθηκαν με ενθουσιασμό την πρόκληση να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή «σκηνή» για τους μαθητές, οι οποίοι με την αφοσίωση και τις δεξιότητές τους κατάφεραν να ζωντανέψουν τη ρητορική, το θέατρο και το διάλογο μέσω του διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού».

