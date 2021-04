Life

“To Καφέ της Χαράς”: Μία περίεργη ιστορία αναστατώνει το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Απειλές για μηνύσεις για την μαρμελάδα με το… ποντικοφάρμακο.

Το «Καφέ της Χαράς» μαγνητίζει τους τηλεοπτικούς… θαμώνες του, με όλα όσα συμβαίνουν στο θρυλικό Κολοκοτρωνίτσι και τους κατοίκους του.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Ενώ η Σταυρούλα προσπαθεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Φατσέας όχι μόνο την απάτησε, ενώ ήταν νιόπαντροι, αλλά αυτή η απιστία οδήγησε και στη γέννηση ενός παιδιού, και ενώ η Χαρά με τον Περίανδρο δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι ερωτευμένοι, μια περίεργη ιστορία ξεσπάει.

Η μαρμελάδα, στην οποία έβαλε από λάθος η Τασία το ποντικοφάρμακο, προορίζονταν για ένα ξενοδοχείο. Ο δικηγόρος του ξενοδοχείου έρχεται στο χωριό, απειλώντας με μηνύσεις όποιον ευθύνεται, εκτός αν αποζημιωθεί με ένα ιλιγγιώδες ποσό. Στην υπόθεση της δηλητηρίασης, εμπλέκονται ο Φατσέας, ο Θόδωρος, ο Όθων και φυσικά η Τασία.

Μετά από παράκληση της Χαράς, και μόνο για χάρη της Τασίας, ο Περίανδρος “τα βρίσκει” με τον δικηγόρο και του καταβάλει ένα σεβαστό ποσό. Η Άντζυ, όμως, που δεν ξέρει ότι ρυθμίστηκε το ζήτημα, όπως και κανένας εκτός από τον Περίανδρο και τη Χαρά, θέλοντας πάντα να κερδίσει την αγάπη και την αποδοχή του πατέρα της, Φατσέα, θα καταχραστεί ένα σοβαρό ποσό από το Δημαρχείο. Στην υπόθεση, θα εμπλέξει τον ανυποψίαστο Όθωνα, πουλώντας του έρωτα…

#ToKafeTisXaras





