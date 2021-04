Κοινωνία

Απόστολος Σουγκλάκος: Πέθανε ο γιος του σε ηλικία μόλις 33 ετών

Μεγάλη θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου, σε ηλικία μόλις 33 ετών, του Χρήστου Σουγκλάκου.

Σε ηλικία 33 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιος του Απόστολου Σουγκλάκου Χρήστος, ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊου στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Ο Χρήστος Σουγκλάκος ήταν το ένα από τα τρία παιδιά του εμβληματικού παλαιστή και ηθοποιού Απόστολου Σουγκλάκου που είχε στενούς δεσμούς με την Αμφιλοχία λόγω της συζύγου του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 01:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Αμφιλοχίας.

Πηγή: maistros.gr - agrinionews.gr