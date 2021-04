Κοινωνία

Αστυνομία Πανεπιστήμιων: οι στολές και οι πρώτες περιπολίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν πιλοτικά οι περιπολίες των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Από το τέλος του Απριλίου θα ξεκινήσουν πιλοτικά οι περιπολίες αστυνομικών στα Πανεπιστήμια.

Με νέα πράσινη στολή, αλλά με παλιό “μπλε” προσωπικό, αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία τους οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), από το τέλος του μήνα. Και αυτό γιατί ο σχετικός διαγωνισμός για την πρόσληψη 1.030 Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τη λεγόμενη “Πανεπιστημιακή Αστυνομία” δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη, ενώ υπάρχουν και διοικητικά προβλήματα για τις νέες αυτές υπηρεσίες τα οποία δεν έχουν λυθεί.

Έτσι, και προκειμένου να ξεκινήσει πιλοτικά το σχέδιο ασφάλειας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να επιστρατεύσει 200 αστυνομικούς από υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι θα αποσπαστούν στις Ο.Π.Π.Ι. του Πολυτεχνείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου και της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Εξοπλισμένοι με χειροπέδες οι αστυνομικοί των Πανεπιστημίων

Έτσι, αυτοί οι 200 αστυνομικοί θα βγάλουν τις μπλε στολές τους και θα φορέσουν τις πράσινες, που παρουσιάζει το Sputnik. Οι στολές αυτές ουσιαστικά είναι όμοιες με αυτές της Άμεσης Δράσης, με τη διαφορά πως το μπουφάν, το μπλουζάκι και το τζόκεϊ είναι πράσινα, το παντελόνι γκρι, ενώ εκτός από το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας θα έχουν και σήμα της υπηρεσίας αυτής στο οποίο αποδίδεται ένα πανεπιστημιακό κτίριο.

Στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται χειροπέδες, ενώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμη το εάν οι αστυνομικοί αυτοί που θα κινούνται μέσα στα ΑΕΙ, θα έχουν γκλοπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προϊστάμενος όλων των ομάδων της Αττικής θα τοποθετηθεί αξιωματικός της Ασφάλειας Αττικής που μέχρι τώρα υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Αθλητικής Βίας.

Αυτό που δεν έχει αποφασιστεί ακόμη είναι το πού θα υπάγονται οι ομάδες αυτές όταν προσληφθούν οι 1.030 Ειδικοί Φρουροί, και το μέτρο επεκταθεί σε όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αν δηλαδή δημιουργηθεί κάποια αρμόδια Διεύθυνση στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ή θα υπαχθούν στις Γενικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Αστυνομίας, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάρχουν Πανεπιστήμια.

Πηγή: sputniknews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Απόστολος Σουγκλάκος: Πέθανε ο γιος του σε ηλικία μόλις 33 ετών

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτημα για προκαταβολή σύνταξης (βίντεο)