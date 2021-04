Life

“Η Φάρμα”: Η Κατσογρεσάκη στο ντουζ με... βοηθό την Μιχαλοπούλου (βίντεο)

"Καυτές εικόνες" στο ντους της "Φάρμας". Δείτε ακόμη την τούμπα της Δέδε και το "στόλισμα" από τις συμπαίκτριες.

"Η Φάρμα" έρχεται το βράδυ της Παρασκευής στη συχνότητα του ΑΝΤ1 και "Το Πρωινό" μας δίνει μία... γεύση για το τι πρόκειται να δούμε.

Στο απόσπασμα που πρόβαλε η εκπομπή βλέπουμε την Κυριακή Κατσογεράκη να κάνει καυτό... μπάνιο με "βοηθό" την Μαρία Μιχαλοπούλου.

Το στιγμιότυπο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν η Μαρία Μιχαλοπούλου ζητά από τον Κωνσταντίνο Μακρή (Ντούπης) να της τρίψει την πλάτη…

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα που προκάλεσε... αναστάτωση στο "Πρωινό"