Life

Έιμι Γουάινχαουζ: Νέο ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις που σοκάρουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια από τον θάνατο της Έιμι Γουάινχαουζ.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με λεπτομέρειες για την ιστορία της Αγγλίδας τραγουδίστριας και συνθέτριας, Έιμι Γουαϊνχάουζ θα κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι, με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατο της.

Το BBC ανακοίνωσε ότι η Τζάνις Γουαϊνχάουζ θα μοιραστεί την ιστορία της κόρης της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Amy Winehouse: 10 Years On».

«Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος ήξερε την αληθινή Έιμι, την οποία μεγάλωσα» ανέφερε στο BBC. «Ανυπομονώ για την ευκαιρία να προσφέρω κατανόηση των καταβολών της και μια βαθύτερη εικόνα της πραγματικής Έιμι» τόνισε.

Το νέο ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους φίλους και την οικογένεια της τραγουδίστριας . Το 2014 κυκλοφόρησε το βιβλίο της Τζάνις Γουαϊνχάουζ «Loving Amy: A Mother’s Story».

«Η Τζάνις ζει με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια κατάσταση που απειλεί να της διαγράψει τις αναμνήσεις της για την Έιμι και αποτέλεσε μεγάλο μέρος του κινήτρου της να κάνει αυτό προσωπικό ντοκιμαντέρ εγκαίρως » επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του BBC.

Το ντοκιμαντέρ «Amy Winehouse: 10 Years On» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο στο BBC Two και στο BBC Music.

Ειδήσεις σήμερα

“Η Φάρμα”: Η Κατσογρεσάκη στο ντουζ με... βοηθό την Μιχαλοπούλου (βίντεο)

“To Καφέ της Χαράς”: Μία περίεργη ιστορία αναστατώνει το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler και αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)