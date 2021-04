Life

Κάτια Ζυγούλη: Η καθημερινότητα με τον Σάκη Ρουβά και τα παιδιά τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καραντίνα, τηλεκπαίδευση των παιδιών και η ατάκα για τον Σάκη Ρουβά! Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η Κάτια Ζυγούλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την καθημερινότητα με τα τέσσερα παιδιά στην εποχή του κορονοϊού αλλά και τον Σάκη Ρουβά!

Ο Απόλλωνας είναι στον "αυτόματο"

Η Κάτια Ζυγούλη αρχικά ανέφερε: «Όταν έχεις ένα μωρό είναι σαν να σου δίνουν ένα αυτοκίνητο και δεν ξέρεις να οδηγείς. Το τέταρτο παιδί πάει μόνο στον αυτόματο. Ο Απόλλωνας είναι στο σπίτι μόνος του, παίζει, τρώει, τα πάντα μόνος του, από πολύ μικρός. Το πρώτο παιδί το κάνεις βασίλισσα, μετά σιγά σιγά ισορροπείς. Οι μαμάδες έχουμε κεραίες, καταλαβαίνεις πού πρέπει να δώσεις και πόσο.»!

Και πρόσθεσε: «Έχω επιλέξει να είμαι στο σπίτι, παρόλα δεν νιώθεις απόλυτα ολοκληρωμένη, θέλεις και το δικό σου δημιουργικό κομμάτι γι’ αυτό και ξεκίνησα το κανάλι μου στο Youtube και μετά ήρθε η εκπομπή στην ΕΡΤ. Μετά τη δουλειά έχω τόση πολλή ενέργεια και χαρά να γυρίσω να δώσω στα παιδιά που δεν την έχω αν είμαι μέσα στο σπίτι όλη τη μέρα».

Η τηλεκπαίδευση και πώς τα απασχολεί ο Σάκης Ρουβάς στον ελεύθερο χρόνο τους

«Η τηλεκπαίδευση στη μεγάλη μου κόρη λειτούργησε θετικά, αποφάσισε να διαβάσει για να βελτιώσει τους βαθμούς της. Πριν την κυνηγούσα. Για τα μεσαία διχάζομαι πιο πολύ. Κάποια στιγμή τα βλέπω ότι ξεφεύγουν και αρχίζουν να τρέχουν μέσα στο σπίτι και πρέπει να τα μαζέψω. Δεν θέλω να τα πιέζω. Δεν είμαι ακουστικός άνθρωπος, πρέπει να τα κάνω εικόνα, συναίσθημα. Ένα από τα παιδιά μου είναι έτσι και αν η δασκάλα είναι ομιλητική χάνεται. Δεν κάθομαι από πάνω τους, κάνω άλλα πράγματα, κυνηγάω τον μικρό. Τα καλά που μου έχει δώσει η καραντίνα είναι ότι είμαστε όλοι μαζί και έχουμε βρει τρόπο να είμαστε όλοι μαζί δημιουργικοί. Ο Σάκης έχει κάνει το σαλόνι ατελιέ, έχει βάλει μουσικά όργανα»!

Και όταν ήρθε η κουβέντα στον Σάκη, είπε: «Αν με κουράζει που τον θέλουν όλες; Το χαίρομαι!».

Ειδήσεις σήμερα

“Η Φάρμα”: Η Κατσογρεσάκη στο ντουζ με... βοηθό την Μιχαλοπούλου (βίντεο)

“To Καφέ της Χαράς”: Μία περίεργη ιστορία αναστατώνει το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler και αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)