Πελώνη: ξεπεράσαμε τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, δήλωσε πως από σήμερα, μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικού μπορούν να παραλαμβάνουν τα self test κι αναφέρθηκε στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

«Η χώρα μας με την επαναλειτουργία της ελληνικής Πρεσβείας στην Τρίπολη και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λιβύη, μια επίσκεψη συμβολισμού αλλά και ουσίας, σηματοδοτεί μια επανεκκίνηση των ελληνολιβυκών σχέσεων», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Καθώς η γειτονική χώρα στρώνει το δρόμο για τη μετάβαση στην ομαλότητα και την ανασυγκρότηση, ο πρωθυπουργός μετέφερε μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες της Λιβύης για ειρήνη και για πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί με άμεση και πλήρη αποχώρηση ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από το έδαφός της», είπε η κυρία Πελώνη και πρόσθεσε.

«Επισήμανε ακόμη ότι: οι φίλοι της Λιβύης είναι δίπλα της και όχι μακριά της. Ότι είναι η γεωγραφία που καθορίζει το πλαίσιο των διμερών σχέσεων και όχι οι τεχνητές γραμμές που κάποιοι τραβούν σε χάρτες. Ότι για εμάς πολύ σημαντικό είναι η ακύρωση παράνομων εγγράφων που παρουσιάστηκαν ως δήθεν διακρατικές συμφωνίες αλλά δεν έχουν καμία νομική ισχύ όπως ρητά έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος: «Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε στο Λίβυο ομόλογό του ότι «θεμέλιο της νέας αφετηρίας στη σχέση μας πρέπει να είναι πάντα η ειλικρίνεια, η διάθεση διαλόγου και, κυρίως, η πίστη στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου».

Τόνισε ακόμη πως «ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τη διάθεση του ομολόγου του να συνεχίσουμε απευθείας και διμερώς τη συζήτηση -η οποία διεκόπη το 2010- για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός ότι η άλλη πλευρά πρότεινε τη σύσταση επιτροπών για τη συζήτηση αυτή που εκ των πραγμάτων καθιστά άνευ αντικειμένου το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι θαλάσσιες μεταφορές, η υγεία. Υπάρχουν, όμως, και άλλα πεδία στα οποία μπορεί να γίνουν πολλά όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός».

Σήμερα τα self test σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς

Μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου μπορούν να παραλάβουν δωρεάν από σήμερα τα self test από τα φαρμακεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στο επικείμενο άνοιγμα των Λυκείων η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση ύστερα από θετική εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών αποφάσισε την δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. Δίνεται προτεραιότητα στα Λύκεια πρώτον γιατί παραμένουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεύτερον γιατί πλησιάζουν οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η επαναλειτουργία των Λυκείων θα γίνει με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.».

Παράλληλα επεσήμανε πως «πέρα από αυτά η κυβέρνηση -ανταποκρινόμενη σε σχετική εισήγηση της Επιτροπής- έχει φροντίσει και έχει εξασφαλίσει την εφαρμογή ενός επιπλέον προληπτικού μέτρου σημαντικό για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Την διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορονοϊού από κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου.

Τα self-test θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, και πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, πριν την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Το πρώτο τεστ μπορούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου να το παραλάβουν δωρεάν μαζί με ενημερωτικό υλικό με το ΑΜΚΑ τους από σήμερα στα φαρμακεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και από αύριο Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Στην περίπτωση αρνητικού τεστ θα εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας σχολική κάρτα την οποία οι μαθητές θα επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να προσκομίζεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα στοιχεία της κάρτας.

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σχολική κάρτα και ο εκπαιδευτικός τη σχετική δήλωση προκειμένου να μεταβούν σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός θα παίρνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέψει στο σχολείο. Αν είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ».

Επιχείρηση “Ελευθερία”

Στην επιχείρηση «Ελευθερία», αναφέρθηκε ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση η κυρία Πελώνη, λέγοντας πως πρόκειται για «μια πολύπλοκη διαδικασία, με την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών, η οποία συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο και ρυθμούς πιο γρήγορους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Χθες η χώρα μας ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ξεπέρασε κατά πολύ τον πήχη των 25 χιλιάδων ανά ημέρα που έθεταν κάποιοι και ήδη πραγματοποιούνται καθημερινά σχεδόν 60 χιλιάδες.

Εκτιμάται ότι μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν περίπου 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότεροι -ανάλογα με τις ροές εμβολίων που θα φτάνουν στη χώρα μας- τον Μάιο και τον Ιούνιο».

Κλείνοντας η κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε την «έκκληση-παράκληση που απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο γιατί αυτοί είναι αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό. Είναι ασπίδα προστασίας το εμβόλιο. Είναι στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας ο εμβολιασμός».

