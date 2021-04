Παράξενα

Σύλληψη “τσαντάκια” μετά από τροχαίο

Δεν υπολόγισε καλά την αντίσταση της γυναίκας που "έβαλε στο μάτι" ο δράστης κι έπεσε στα χέρια της αστυνομίας.

Για αρπαγές τσαντών κατ' εξακολούθηση συνελήφθη ένας 36χρονος στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα αποπειράθηκε να αρπάξει την τσάντα πεζής γυναίκας. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο 36χρονος εγκατέλειψε την προσπάθειά του και διέφυγε προσκρούοντας σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προέβησαν σε αναζητήσεις με επακόλουθο τον εντοπισμό του και την πιστοποίηση της εμπλοκής του στην απόπειρα αρπαγής τσάντας της γυναίκας.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 10 περιπτώσεις κλοπών με τον ίδιο τρόπο δράσης, στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.