Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο παιδί που νόσησε για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για το αγοράκι που νοσεί για δεύτερη φορά από Covid. Πώς εξελίσσεται η υγεία του.

Στην κλινική Covid του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένα 3χρονο παιδάκι από τη Σητεία.

Το παιδάκι ανέβασε πυρετό και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σητείας, όπου επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από κορονοϊό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη στην κλινική αντιμετώπισης κορονοϊού.

Το παιδί νοσεί για δεύτερη φορά από Covid, αφού είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό και τον περασμένο Ιανουάριο.

Πηγή: creta24.gr





Ειδήσεις σήμερα

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: βίντεο – ντοκουμέντο με τον πυροβολισμό

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ολόκληρη τάξη από φάρσα μαθητών