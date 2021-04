Κοινωνία

“Ερυθρός Σταυρός”: Πέθανε διασωληνωμένος ασθενής - Ερευνάται εγκληματική ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ειναι ο βασικός ύποπτος, εάν επαληθευθεί το βασικό σενάριο της Αστυνομίας. Που καταλήγουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τον θάνατο ενός 77χρονου με κορονοϊό, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

Ο ασθενής που είχε προσβληθεί από κορονοϊό, είχε και βαριά υποκείμενα νοσήματα. Διασωληνώθηκε στις 5 Απριλίου και κατέληξε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.. Ο 77χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο νοσηλείας, με παρακολούθηση από μόνιτορ, ενώ το όνομα του βρισκόταν στην λίστα αναμονής για κρεβάτι σε ΜΕΘ.

Ξαφνικά, το βράδυ της Τετάρτης, το μόνιτορ «σήμανε συναγερμό» και δύο ιατροί μετέβησαν αμέσως στον θάλαμο. Είδαν «ευθεία γραμμή» στις ζωτικές λειτουργίες και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση).

Ο χώρος ήταν αναστατωμένος. Ο αναπνευστήρα ήταν εκτός πρίζας και αναποδογυρισμένος και λειτουργούσε με την μπαταρία του. Ακόμη, ο σωλήνας παροχής οξυγόνου είχε αφαιρεθεί από τον ασθενή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ασθενής δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί βλέποντας την εικόνα στον χώρο, ειδοποίησαν την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Καθώς η εκτίμηση ήταν ότι πιθανώς κάποιος αποσυνέδεσε τον ασθενή από τα μηχανήματα που τον κρατούσαν στη ζωή, ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Ο 77χρονος νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με άλλον ασθενή, ο οποίος δεν ήταν ούτε διασωληνωμένος ούτε σε καταστολή.

Πρόκειται για έναν 59χρονο, με κορονοϊό, πνευμονική εμβολή και παθολογικά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο στις 4 Απριλίου, μία ημέρα πριν τον άτυχο 77χρονο. Ενώ έδινε πληροφορίες στους ιατρούς για το ιστορικό του, ανέφερε ένα ασαφές ψυχιατρικό παρελθόν, με κάποιο περιστατικό ψυχιατρικής φύσεως. Έτσι, πριν από την εισαγωγή του, τον εξέτασε και ψυχίατρος, που τον βρήκε ήρεμο και συνεργάσιμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η Αστυνομία θεωρεί δεδομένο ότι υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση για την απομάκρυνση του σωλήνα παροχής οξυγόνου από τον άτυχο ασθενή και το βασικό σενάριο που εξετάζεται θέλει τον 59χρονο να είναι εκείνος που αφαίρεσε τον αναπνευστήρα και τελικως την ζωή από τον άλλον ασθενή. Μάλιστα, ελήφθησαν αποτυπώματα από τον αναπνευστήρα του θύματος και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες έχουν βρεθεί σε αυτόν αποτυπώματα του 59χρονου.

Η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διεξάγεται και ΕΔΕ για όσα αφορούν τις συνθήκες παροχής ιατρικής φροντίδας, πέραν εκείνον σχετικά με την πιθανή εγκληματική ενέργεια.





Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτημα για προκαταβολή σύνταξης (βίντεο)