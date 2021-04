Κόσμος

Κορονοϊός - Ουίλιαμ: Το ξεχωριστό “ευχαριστώ” σε εργαζόμενους του ΕΣΥ της Βρετανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ευχαρίστησε προσωπικά περισσότερους από 300 εργαζόμενους

Ο δούκας του Κέιμπριτζ έχει εκφράσει τις ευχαριστίες του σε μερικούς ανθρώπους που τις αξίζουν πραγματικά – και είναι περισσότεροι από 300.

Από το Παλάτι του Κένσινγκτον εκδόθηκε δελτίο Τύπου που αποκαλύπτει ότι από τις αρχές του έτους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε με περισσότερους από 300 εργαζόμενους και εθελοντές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS). Συγκεκριμένα μίλησε με τον καθένα προσωπικά μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης.

«Ο δούκας ήθελε να ελέγξει αν είναι καλά, όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν το NHS αυτή τη στιγμή και να τους ευχαριστήσει για τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησε 62 προσωπικές κλήσεις σε εργαζομένους στην πρώτη γραμμή σε νοσοκομεία, ιατρεία και φαρμακεία, προσωπικό και εθελοντές που συμμετέχουν στη χορήγηση του εμβολίου κατά της COVID-19, καθώς και σε τραυματιοφορείς και καθαρίστριες.

«Ο δούκας ήταν πρόθυμος να ακούσει για τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία στην ευημερία του προσωπικού και των εθελοντών σε όλα τα τμήματα του NHS που εργάζονται ασταμάτητα αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη χρονιά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλησε επίσης να αποτίσει φόρο τιμής στις απίστευτες προσπάθειες του NHS κατά το προηγούμενο έτος, ειδικά όσον αφορά την εξαιρετικά επιτυχημένη ανάπτυξη του μεγαλύτερου προγράμματος εμβολιασμού στη βρετανική ιστορία», σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Παλάτι του Κένσινγκτον.