Euro 2020: Το Μπιλμπάο οδεύει προς αποκλεισμό

Το Euro2020 ξεκινά τον Ιούνιο. Τι ανακοίνωσε η ισπανική ομοσπονδία σχετικά με τις απαιτήσεις της UEFA.

Είναι σαφές σε όλους και η UEFA το γνωρίζει, πως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Euro 2020) πρόκειται για μία ποδοσφαιρική γιορτή. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της, Αλεξάντερ Τσεφερίν, έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις διοργανώτριες πόλεις την ύπαρξη φιλάθλων στα γήπεδα κατά τη διάρκεια των αγώνων, δίνοντας τους διορία μέχρι χθες (7/4) να καταθέσουν πλάνο ως προς την υλοποίηση αυτής. Μάλιστα, τόνισε πως όποια πόλη δεν καταφέρει τελικά να φιλοξενήσει θεατές στις εξέδρες, κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η πρώτη, λοιπόν, χώρα που οδεύει προς το δρόμο αυτό φαίνεται να είναι το Μπιλμπάο της Ισπανίας, καθώς η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως «είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν» εγκαίρως οι απαιτήσεις της UEFA ενόψει της έναρξης της διοργάνωσης Euro 2020 στις 11 Ιουνίου.

Σημαντικό σ’ αυτό το σημείο ν’ αναφερθεί είναι ότι χθες το πρωί υπήρξε ανακοίνωση από το δημαρχείο του Μπιλμπάο, η οποία αναφέρει πως είχε υποβληθεί αναλυτικό πλάνο στην UEFA, προκειμένου το στάδιο San Mames (έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο) να καλύψει με φιλάθλους το 25% της χωρητικότητάς του στις τέσσερις αναμετρήσεις της διοργάνωσης (3 για τη φάση των ομίλων και μία για αυτή των 16), αρκεί, βέβαια, τα ποσοστά κορονοϊού να έχουν υποχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

