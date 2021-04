Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Έγγραφο – “φωτιά” για την ακούσια νοσηλεία του κατηγορούμενου (εικόνα)

Η γνωμάτευση των ψυχιάτρων είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία από τις 16 Μαρτίου.

Στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο 31χρονος φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού στη Μακρινίτσα Πηλίου.

Όπως αποκάλυψε το akroama.gr η ψυχιατρική γνωμάτευση για τον εγκλεισμό του φερόμενου ως δράστη σε ψυχιατρική δομή είχε εκδοθεί στις 11 Μαρτίου και μάλιστα, οι ψυχίατροι που εξέτασαν τον κατηγορούμενο είχαν αποφανθεί πως:

«…δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης. Κατά συνέπεια, προτείνουμε την αναγκαστική ψυχιατρική νοσηλεία του κ…..»

Το έγγραφο, όπως προκύπτει, υπήρχε ήδη από τις 16 Μαρτίου στη δικογραφία σχετικά με το αίτημα της Εισαγγελίας προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, για να οριστεί δικάσιμος για την ακούσια νοσηλεία του κατηγορουμένου, η οποία προσδιορίστηκε τελικά για την 6η Απριλίου, μία ημέρα δηλαδή μετά το διπλό φονικό.

Σοκάρουν, εν τω μεταξύ, τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως από το πόρισμα του ιατροδικαστή για τα χτυπήματα που δέχθηκαν τα δύο αδέλφια από το μαχαίρι του φερόμενου ως δράστη.

Το πρώτο πλήγμα ηταν στην κοιλιακή χώρα και στα δύο θυματα το δεύτερο στο στέρνο. Στο ύψος της καρδιάς μάλιστα η φορά φαίνεται πως είναι από επάνω προς τα κάτω κάτι που δείχνει πώς τα δύο αδέλφια είχαν ήδη γονατίσει μετά το πρώτο χτύπημα. Ο 31χρονος που συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν θυμάται τίποτα...

