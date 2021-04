Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.





Με αντιπροσωπεία του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Αλέξης Τσίπρας, «άκουσε τους προβληματισμούς του ΔΣ της Ένωσης σε σχέση με τον παραγκωνισμό της από τις διαδικασίες θεσμικής συνεργασίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ζήτημα το οποίο έχει ήδη τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι θα αναλάβει «κάθε αναγκαία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία προκειμένου να αναδειχθούν τα θεσμικά αιτήματα της Ένωσης, με στόχο να διαφυλαχθεί ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος της».



Στη συνάντηση, επίσης, συζητήθηκε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η έλλειψη σοβαρών μέτρων προστασίας σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, όπως ο έγκαιρος εμβολιασμός των λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων».



Τέλος, όπως σημειώνεται, «το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν συναντήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ με δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας».

