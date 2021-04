Οικονομία

Τουριστικά λεωφορεία: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Χάρη Θεοχάρη και Θεόδωρου Σκυλακάκη. Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία και έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας υπέγραψαν ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Με την ΚΥΑ θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων, με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης, στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης με τουριστικά λεωφορεία και τρένα (όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 30 του ν.2636/1998, Α' 198).

Δικαιούχοι της έκτακτης επιδότησης είναι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων, τα οποία ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στις 29/12/2020.

Η συνολική ενίσχυση την οποίαν μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €, καθώς αθροίζεται με άλλες έκτακτες αποζημιώσεις που τυχόν έχουν λάβει οι δικαιούχοι, στο πλαίσιο άλλων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η ενίσχυση για τα τουριστικά λεωφορεία χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και υπολογίζεται με κριτήριο τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και άνω). Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι για λεωφορεία έως 30 θέσεων η αποζημίωση είναι 2.400 ευρώ ανά όχημα, ενώ για τα μεγαλύτερα ανέρχεται σε 3.600 ευρώ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις 31/12/2019. Ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31/12/2019, δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr.

Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για τα τουριστικά λεωφορεία θα γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Αναφερόμενος στην ΚΥΑ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των τουριστικών λεωφορείων, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, υλοποιεί με άμεσες ενέργειες και πάντως μετά τις απαραίτητες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου οι οποίες έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. Η έκτακτη επιδότηση για τα τουριστικά λεωφορεία, της οποίας η καταβολή θα αρχίσει σε 15 ημέρες, είναι μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, κατανοεί τα προβλήματα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τον κλάδο έως ότου επιτευχθεί η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας».

Ειδήσεις σήμερα

Φονικό στη Μακρινίτσα: Έγγραφο – “φωτιά” για την ακούσια νοσηλεία του κατηγορούμενου (εικόνα)

ΑΠΘ: Συνθήματα και απειλές κατά καθηγήτριας (εικόνες)

Κάτια Ζυγούλη: Η καθημερινότητα με τον Σάκη Ρουβά και τα παιδιά τους (βίντεο)