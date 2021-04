Κοινωνία

Καιρός: Ανοιξιάτικο χιόνι μέσα στον Απρίλη (εικόνες)

Σε λευκό τοπίο ξύπνησαν οι κάτοικοι στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Σε χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Πότε τελειώνει η νέα ψυχρή εισβολή.

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού μέσα στον Απρίλη, καθώς σε λευκό τοπίο ξύπνησαν οι κάτοικοι στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία με την θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Σπίτια και δρόμοι ντύθηκαν στα λευκά σε μια σπάνια ομολογουμένως εικόνα μέσα στην άνοιξη.





Χιόνι έπεσε ακόμα και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Χορτιάτης και το Πανόραμα.





Αιφνιδίασε ο Απριλιάτικος χιονιάς τις ορεινές περιοχές, στη Χαλκιδική όπου σε ορισμένα σημεία είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.





Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνιση τους και στο Πήλιο, ενώ τους -4 βαθμούς Κελσίου άγγιξε η θερμοκρασία το πρωί της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα.

Το θερμόμετρο έδειξε στη Βλάστη Κοζάνης -4, στον Άγιο Παύλο Ημαθίας, την Κοζάνη και τα Κομνηνά Εορδαίας -2, ενώ στη Φλώρινα και τη Δεσκάτη -1.

«Η τρίτη ψυχρή εισβολή θα τελειώσει στην Κρήτη καθώς εκεί θα πέσουν τα τελευταία χιόνια στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα αυτό που θα μείνει θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με -4, -5 βαθμούς αύριο στη Μακεδονία, κυρίως στη δυτική Μακεδονία που ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στην γεωργική παραγωγή. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε λιακάδα με εξασθένηση των ανέμων…η θερμοκρασία θα είναι 15 βαθμούς στα βόρεια, 16-17 στα κεντρικά και νότια, παρόμοιος θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Η άνοιξη επιστρέφει», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1 Τάσο Αρνιακό.

Παρά το χιόνι και το τσουχτερό κρύο δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στις περιοχές από όπου πέρασε το κύμα της κακοκαιρίας.

