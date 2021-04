Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί παιδιών: “Καμπανάκι” από τους Έλληνες παιδιάτρους

Γιατί “έπεσε” η εμβολιαστική κάλυψη στους ανηλίκους όλων των ηλικιών.



Πτώση της εμβολιαστικής κάλυψης στους ανηλίκους όλων των ηλικιών, κυρίως όμως στους εφήβους και τα παιδιά άνω 5, διαπιστώνουν οι παιδίατροι, οι οποίοι εκτιμούν ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρήθηκε την άνοιξη του 2020, της τάξης του 70% μεταξύ των εφήβων, δεν αναπληρώθηκε ποτέ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 παρατηρούν εκ νέου μείωση της τάξης του 30%-40% στους εμβολιασμούς των εφήβων σε όλα τα εμβόλια, αν και επίσημα δεδομένα για την Ελλάδα δεν υπάρχουν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων επισημαίνει ότι μετά την άρση του πρώτου lockdown είχε ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα χωρίς να περιορίζεται μόνο στα βασικά εμβόλια. Η Επιτροπή είχε ανταποκριθεί και είχε συστήσει τη συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος με όλα τα εμβόλια.

Ωστόσο πολλοί γονείς δεν φρόντισαν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Οι παιδίατροι απευθύνουν έκκληση στους γονείς να ελέγξουν το βιβλιάριο υγείας των παιδιών τους, όπου είναι καταχωρημένα τα εμβόλια, και σε συνεννόηση με τον παιδίατρό τους να φροντίσουν για πλήρη εμβολιαστική κάλυψη.

Οι παιδίατροι προειδοποιούν ότι τα ανεμβολίαστα παιδιά κινδυνεύουν από δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες όπως η ιλαρά. «Αν η εμβολιαστική κάλυψη πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά τα πολύ σοβαρά αυτά νοσήματα, που χάρις στους εμβολιασμούς έχουν από πολλά χρόνια σχεδόν εξαφανιστεί», σημειώνει η Ομοσπονδία.

Ανησυχητικά τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη, ωστόσο τα δεδομένα από άλλες χώρες είναι ανησυχητικά.

Ερευνητές από τις ΗΠΑ υπολόγισαν μείωση των εμβολιασμών κατά 82% στις ηλικίες 10-17 ετών, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων την άνοιξη του 2020.

Στις ηλικίες 0-2 ετών η αντίστοιχη μείωση ήταν 31% και για τα παιδιά 3-9 ήταν 78%.

Σε μεταγενέστερη μελέτη από τη Νέα Υόρκη, παρά τη διενέργεια εκστρατείας για την αναπλήρωση των χαμένων δόσεων, μερικούς μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων οι χαμένοι εμβολιασμοί δεν είχαν αναπληρωθεί ενώ οι νέοι εμβολιασμοί δεν είχαν φτάσει στα επίπεδα του 2019.

Αντίστοιχα δεδομένα έχουν δημοσιευτεί και από ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Η απροθυμία πολλών γονιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ενοχοποιήθηκε μεταξύ άλλων για επιδημίες ιλαράς σε ευρωπαϊκές χώρες.

