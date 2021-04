Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με ηλικιωμένους που εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού (εικόνες)

Συγκίνηση στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με ηλικιωμένους που εμβολιάστηκαν. Το μήνυμα τους σε όσους είναι επιφυλακτικοί με τα εμβόλια.

Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώνοντας τη φωνή του με επτά εμβολιασμένους πολίτες 64 έως 93 ετών οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάλεσμα στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας που έως σήμερα επιλέγουν να μην εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις τους και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους απηύθυνε ο Πρωθυπουργός, ενώνοντας τη φωνή του με επτά εμβολιασμένους πολίτες 64 έως 93 ετών οι οποίοι τον επισκέφθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.



«Θέλω κυρίως να ακουστεί η δική σας φωνή για να μπορέσουμε να πείσουμε συμπολίτες μας, πιο ηλικιωμένους, που δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να εμβολιαστούν, ότι πρέπει να το κάνουν. Διότι σήμερα έχουμε εμβόλια διαθέσιμα για συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχουν εμβολιαστεί, και πρέπει να τους πείσουμε, να τους πείσετε, να με βοηθήσετε να τους πείσουμε, ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης.



«Να καταλάβουν καταρχάς ότι το ρίσκο του να είναι κανείς ανεμβολίαστος είναι πολύ μεγάλο. Μην κοροϊδευόμαστε, ο κορονοϊός είναι κακή αρρώστια και όσο πιο μεγάλος είσαι τόσο πιο επικίνδυνο είναι να πάθεις κάποια σοβαρή επιπλοκή», προσέθεσε, τονίζοντας ότι από τους 200 ασθενείς με Covid-19 που διασωληνώθηκαν τον Μάρτιο μόνο τρεις ήταν πλήρως εμβολιασμένοι.



Οι πολίτες που συμμετείχαν στη συζήτηση στάθηκαν στο συνδυασμό ανθρώπινης αντιμετώπισης και αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει την Επιχείρηση «Ελευθερία», ξεκαθάρισαν πως δεν έχουν βιώσει παρενέργειες, ενώ μίλησαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις χαρές της ζωής, όπως η αγκαλιά των εγγονιών τους, την οποία στερήθηκαν τις δύσκολες μέρες της πανδημίας.



«Το μήνυμα ποιο είναι για μένα; Ότι όπως είπατε κι εσείς είναι ένας πολύ άσχημος ιός, θανατηφόρος, και θα πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχω και συγγενείς γιατρούς, και μετά το εμβόλιο πρέπει να φοράμε μάσκα και να προφυλασσόμαστε γιατί είναι πολύ επικίνδυνος» σημείωσε ο κ. Ηλίας, 74 ετών, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Η κα Σταυρούλα, 93 ετών, ευχαρίστησε όσους φρόντισαν για τον εμβολιασμό της στο Αττικό Νοσοκομείο, είπε ότι δεν είχε καμία παρενέργεια και τόνισε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Καλέ μου άνθρωπε, ούτε αισθάνθηκα τίποτα. Αν έκανα ένεση, αν πήγα και έκανα εμβόλιο, τίποτα, τίποτα απολύτως. Υγιέστατη μέχρι στιγμής».

«Μου έλειψε το εγγονάκι μου» «Τι σας έλειψε περισσότερο αυτόν τον χρόνο του κορονοϊού; Τι στερηθήκατε περισσότερο;» ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κα Σπυριδούλα, 64 ετών. «Την έξοδο» απάντησε, για να προσθέσει: «Όλο τον καιρό είμαι μέσα. Όλο τον καιρό, επειδή και η κόρη μου έχει αποκτήσει ένα μωράκι». «Η πρώτη αγκαλιά που θα κάνετε ποια θα είναι;» συνέχισε ο Πρωθυπουργός για να λάβει την απάντηση ότι αυτό που της έλειψε περισσότερο ήταν το εγγονάκι της που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. «Δεν υπάρχει κανείς λόγος, κάποιος να μην εμβολιαστεί. Κάνεις. Διότι ξέρουμε πια ότι τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά και σας δίνουν και εσάς -παρά τα μέτρα- τη δυνατότητα και την άνεση να αισθανθείτε καλύτερα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή η ασφάλεια αφορά όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, όπως η επίσκεψη στο μαγαζί της γειτονιάς. «Το κάνετε με τη μάσκα σας, πάντα, αλλά με άλλη ασφάλεια σε σχέση με το να μην ήσασταν εμβολιασμένοι», είπε. «Είδα το πώς λειτούργησε το λιανεμπόριο, τα καταστήματα. Kαι οι μαγαζάτορες με πολλή προσοχή και οι πελάτες με πολλή προσοχή και θα πάμε καλά», σημείωσε ο Πρωθυπουργός για την εμπειρία των τελευταίων ημερών. Οι πολίτες ανέφεραν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχουν γνωστούς, ηλικιωμένους, που δεν θέλουν να εμβολιαστούν διότι φοβούνται τυχόν παρενέργειες. «Μα δεν φοβούνται να πάθουν κορονοϊό; Αυτό πρέπει να τους λέτε», απάντησε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός αποτελεί πρωτίστως μία επιλογή αυτοπροστασίας. «Έχουμε ραντεβού διαθέσιμα γι’ αυτούς και τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι, γιατί τους ίδιους αφορά πρωτίστως», εξήγησε. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι όποιος δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία του εμβολιασμού θα έπρεπε να δει τον αγώνα για τη ζωή που δίνουν καθημερινά ασθενείς γιατροί και νοσηλευτές στις ΜΕΘ. «Να ακούσουν τον αναπνευστήρα και την αγωνία να βλέπεις τον θάνατο κατάματα, γιατί ξέρουμε ότι άπαξ και μπεις στην Εντατική υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην ξαναβγείς, παρά την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί και παρά το εξαιρετικό επίπεδο το οποίο παρέχουν σε όλους όσοι χρειαστούν σήμερα να μπουν σε μηχανική υποστήριξη», είπε. «Είχα κουραστεί να ακούω “αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα”» Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι η επιτυχία της εκστρατείας εμβολιασμού αποτελεί επιτυχία της Ελλάδας, η οποία αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ανατρέπει αρνητικά στερεότυπα και ταυτόχρονα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος. «Είχα κουραστεί, ξέρετε, να ακούω “αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα”. Γίνονται», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πρέπει να σας πω ότι με ικανοποιεί πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε δημοσιεύματα -ειδικά για τη διαδικασία του εμβολιασμού- που λένε “μακάρι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες”», να μην τις κατονομάσω, «”το σύστημα να δούλευε τόσο καλά, μας έβαλαν οι Έλληνες τα γυαλιά”». «Αυτό νομίζω σε όλους μας δίνει μία ικανοποίηση ότι μπορούμε, ότι αξίζαμε και αξίζουμε καλύτερα», συνέχισε. Σημείωσε ακόμα πως είναι «πολύ σημαντικό που εμπιστεύτηκε και πάλι ο πολίτης το κράτος», προσθέτοντας ότι όταν το κράτος κάνει το έργο του κερδίζει αξία στα μάτια του φορολογούμενου πολίτη. «Όταν (ο πολίτης) βλέπει ότι το κράτος λειτουργεί καλά, τον φροντίζει, τον σέβεται, τον αντιμετωπίζει με χαμόγελο, και τελικά καταλαβαίνει ότι τα χρήματα που δίνει μέσα από τους φόρους του πιάνουν τόπο», είπε ο Πρωθυπουργός.