Αθλητικά

Κορονοϊός: πέθανε ο Βασίλης Σεβαστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επί σειρά ετών αθλητικός παράγοντας νοσηλευόταν επι ημέρες.

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο παράγοντας του ελληνικού στίβου, Βασίλης Σεβαστής.

Ο άνθρωπος που αντικατέστησε τον Στράτο Μολυβά το 1997 στην προεδρία του ΣΕΓΑΣ άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (8/04) στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες, «χτυπημένος» από τον κορονοϊό.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΣΕΓΑΣ, ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Ομοσπονδιών στίβου (ABAF), μη έχοντας δικαίωμα βάσει του νέου αθλητικού νόμου να είναι υποψήφιος για τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, είχε εκλεγεί ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, αν και ήδη νοσηλευόταν λόγω του κορονοϊού.

Ο Βασίλης Σεβαστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 1949, ήταν αθλητής του δεκάθλου, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής στίβου και αθλητικός παράγοντας. Μεγάλωσε στα Δωδεκάνησα (Ρόδο, Κάλυμνο) και από μικρός (1967) ασχολήθηκε με τον αθλητισμό (υπήρξε αθλητής του Πανιωνίου) χάρις στο μεγάλο του ύψος (1,92 μ.) και τα φυσικά του προσόντα.

Επί 14 έτη ηγήθηκε του ελληνικού αθλητισμού υπηρετώντας ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1997 μέχρι το 2011, χρονιά κατά την οποία έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Παναγόπουλου, με τον ίδιο να συνεχίζει τη διαδρομή του στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ως γενικός γραμματέας μέχρι τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στην Ομοσπονδία.

Ως αθλητής, εκτός από τις επιτυχίες του εντός συνόρων, είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες Στίβου του 1971 στη Σμύρνη και χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1972 επίσης στη Σμύρνη.

Συνοπτικά το βιογραφικό του Βασίλη Σεβαστή

Καθηγητής φυσικής αγωγής στην δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση από το 1975 έως το 2004.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο 10θλο (1968-1975)

Κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στο 10αθλο με 7.043 (1970) και 7.312 (1972).

1ος Μεσογειονίκης 1971 στο 10αθλο με 7.222β

3ος Βαλκανιονίκης στο δέκαθλο στο 1972 με 7.226β

19ος Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού του 1969 με 6.768 β.

Πρωταθλητής ανδρών 1969 (6.775 β.) και 1974 (7.053β.)

Εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ (1997-2012) και γενικός γραμματέας (2012- 2021)

Εκλεγμένο μέλος της ΕΟΕ (2001 – 2012)

Εκλεγμένος πρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης (2001 – 2007).

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Παγκοσμίου Κυπέλλου στίβου (ΑΘΗΝΑ 2006)

Πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής του τελικού των Γκραν Πρι (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009)

Πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στον “Ερυθρό Σταυρό”: ασθενής “έκοψε” το οξυγόνο σε διασωληνωμένο με κορονοϊό

Γεραπετρίτης: πότε θα παρθούν οι αποφάσεις για τις μετακινήσεις το Πάσχα

Ισπανία: το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται μόνο στις ηλικίες 60-65