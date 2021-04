Οικονομία

Νέα μνημόνια “βλέπει” ξανά ο συνταξιούχος πλέον Τόμσεν

Σε ρόλο… “Κασσάνδρας” ο άλλοτε κραταιός επικεφαλής της τρόικας στην Ελλάδα.

Του Νίκου Ρογκάκου

«Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου». Αυτή η φράση εκφράζει τον συνταξιούχο πλέον υπάλληλο και τον άλλοτε κραταιό Επικεφαλής της τρόικας στην Ελλάδα, Πόουλ Τόμσεν, ο οποίος συνεχίζει να μιλά για Μνημόνια στην Ελλάδα, μετά την κρίση τη πανδημίας.

Ο «πολύς» κύριος Τόμσεν μας πανικόβαλε πάλι, προβλέποντας στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist νέα κρίση χρέους στην ευρωζώνη και ολική επαναφορά των προγραμμάτων διάσωσης.

Ο Πόουλ Τόμσεν αυτή την φορά έβαλε σε πρώτο πλάνο την Ιταλία, προσθέτοντας από κοντά και τη Γαλλία καθώς το δημόσιο χρέος τους όπως είπε, έχει διογκωθεί υπέρμετρα στη σκιά της πανδημίας ενώ για τη δική μας χώρα η αναφορά του ήταν του τύπου «ας μην το συζητήσουμε για την Ελλάδα»… Για την Ιταλία δε, εκτίμησε πως θα υπάρξει ανάγκη για αναδιάρθρωση χρέους.

Πηγαίνοντας μας λίγα χρόνια νωρίτερα, ο «διάβολος» του ΔΝΤ μας θύμισε μέρες μνημονίων, όταν ο τότε επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ είχε εμμονή με «τα νούμερα που πρέπει να βγαίνουν», ο κ. Τόμσεν σήμερα υπέδειξε εμμέσως την ανάγκη -κατά την άποψή του- νέων περικοπών στις συντάξεις κάνοντας λόγο για βορειοευρωπαϊκές συντάξεις στην Ελλάδα οι οποίες αποδίδονται με νοτιοευρωπαϊκό σύστημα.

Μάλιστα δήλωσε «μάλλον απαισιόδοξος για την ικανότητα της Ελλάδας να ευδοκιμήσει στην ευρωζώνη», χαρακτήρισε λάθος και ασυνάρτητη την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καυτηρίασε την αδυναμία της ευρωζώνης να πετύχει πολιτική ένωση και προέβλεψε περισσότερη λιτότητα στο μέλλον για τις χώρες του Νότου.

«Δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα έρθει η επόμενη κρίση, αν θα είναι σε 1, 2,3 χρόνια αλλά θα έρθει κάποια στιγμή όταν και θα εκδηλωθεί μεγάλη πίεση από τις χώρες του Βορρά είπε, για να προσθέσει πως «οι πιέσεις μείωσης του χρέους που θα έρθουν στις χώρες του Νότου θα είναι δραματικές», είπε ο κ. Τόμσεν.

Το κρεσέντο δραματικών προβλέψεων Τόμσεν παρακολουθούσε μάλλον αμήχανα ο πρώην επικεφαλής του EwG Τόμας Βίζερ ο οποίος σημείωσε με νόημα πως «δεν βλέπω προγράμματα διάσωσης».

