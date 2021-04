Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων για όσα βίωνε η κοπέλα και όλη η οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γείτονες του κατηγορούμενου "σπάνε τη σιωπή" τους και μιλούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Άκουγαν τις φωνές και τους καυγάδες πίσω από τις κλειστές τζαμαριες. Ούτε που μπορούσαν να φανταστούν όμως το μαρτύριο που βιωνε η 28χρονη Κωνσταντίνα.

"Την χτυπούσε, μάλωναν συνεχώς, κάποιες φορές νόμιζα θα τη σκοτώσει....μου είχε ζητήσει και βοήθεια μια μέρα αλλά εμφανίστηκε αυτός και μου άλλαξε κουβέντα..." αποκαλύπτει ειτόνισσα της 28χρονης

Όταν το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη μικρή γειτονιά του Βόλου, τίποτα δεν μαρτυρούσε την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Μέσα στους πρώτους μήνες η περίεργη και αντικοινωνική συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, δεν πέρασε απαρατήρητη.

"Ήταν συνέχεια όλοι κλειδωμένοι μέσα με κλειστά τα παντζούρια ακόμη και το καλοκαίρι δεν άφηνε ουτε το παιδάκι να βγει έξω, είχα πει πολλές φορές να έρθει να παίξει με το δικό μου που έχουν ίδια ηλικία....", προσθέτει η γειτόνισσα

Λίγες ημέρες πριν η 28χρονη φύγει για τα πατρικό της σπίτι μαζί με το παιδί, οι καυγάδες με τον 31χρονο ήταν σχεδόν καθημερινοί. Οι γείτονες αρκετές φορές είχαν καλέσει και την αστυνομία.

Έγγραφο - φωτιά του κέντρου ψυχικής υγείας Βόλου ζητούσε την ακούσια νοσηλεία του φερόμενου ως δράστη σε ψυχιατρική κλινική σχεδόν ένα μήνα πριν το διπλό φονικό: "δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης. Κατά συνέπεια, προτείνουμε την αναγκαστική ψυχιατρική νοσηλεία του κ…"

Το αίτημα που είχε καταθέσει στην εισαγγελία η άτυχη 28χρονη θα εκδικαζόταν μία μέρα μετά την τραγωδία.

Οι γονείς των δύο θυμάτων το μόνο που ζητούν τώρα είναι να τιμωρηθεί ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία των παιδιών τους. Από εχθές το βράδυ στο σπίτι τους επέστρεψε και ο εγγονός τους τις λεπτομέρειες θα μας πει η Πωλίνα Κολοκοτρώνη.

Το μόλις δύο ετών αγοράκι όλες αυτές τις ημέρες φιλοξενούνταν σε φιλικό σπίτι της οικογένειας. Ο παππούς και η γιαγιά του, που τώρα θα αναλάβουν να το μεγαλώσουν, κάνουν πέτρα την καρδιά τους, κρύβουν τον πόνο τους από τον μικρό για να μην τραυματίσουν την ψυχούλα του.

Ακόμη δεν του έχουν πει τι έχει συμβεί, θα χρειαστεί άλλωστε και η συνδρομή ψυχολόγου για να γίνει αυτό κάποια στιγμή, όμως και το αγοράκι δεν έχει ρωτήσει προς το παρόν, τίποτα για τη μητέρα του.

Αυτό ίσως δείχνει και το σοκ που έχει υποστεί ο μικρός ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόταν στον επάνω όροφο της μονοκατοικίας, άκουγε τις φωνές, όταν ο πατέρας του μπήκε στο σπίτι προκαλώντας μακελειό. Το μόνο που ζητά το παιδάκι διαρκώς είναι να βρίσκεται στην αγκαλιά του παππού του με τον οποίο είναι πάρα πολύ δεμένο.

Ειδήσεις σήμερα

Συνάντηση Μητσοτάκη με ηλικιωμένους που εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού (εικόνες)

Κορονοϊός: “έκρηξη” στους διασωληνωμένους και 3228 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Καιρός: Ανοιξιάτικο χιόνι μέσα στον Απρίλη (εικόνες)