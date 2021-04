Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: κουκουλοφόροι ληστές βασάνισαν ζευγάρι (βίντεο)

Οι δράστες τους ξυλοκόπησαν άγρια και απείλησαν την γυναίκα, ότι θα της κόψουν τα δάχτυλα για να πάρουν τα δαχτυλίδια της.

Ήρθε αντιμέτωπος με 4 κουκουλοφόρους στο σπίτι του, τον χτύπησαν, τον απείλησαν και με φιάλη υγραερίου.

"Με βάλανε κάτω, κλωτσιές, μπουνιές, με πατάγανε εδώ στο στήθος κι ένας πήρε μια φιάλη που είχα εκεί υγραερίου και είναι από πάνω μου να την πετάξει, να με σκοτώσει", δηλώνει, συγκλονισμένος, ο Σωτήρης Κατσιμπέρης

Τα σημάδια στο πρόσωπό του, καταμαρτυρούν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Οι 4 ληστές ήταν πραγματικά αδίστακτοι. Μάλιστα απείλησαν να χτυπήσουν τον άτυχο άντρα και μια φιάλη στο κεφάλι

"Είχα τις αισθήσεις μου ακόμη παρά το ξύλο που χα φάει και του δίνω μία στα γεννητικά όργανα και με το άλλο πόδι απάνω στη φιάλη και του έφυγε από τα χέρια, έτσι γλίτωσα" προσθέτει ο κ. Κατσιμπέρης

Θύμα των ληστών και η σύζυγος του συνταξιούχου. Τον είδε αιμόφυρτο στο πάτωμα, προσπάθησε να τον βοηθήσει και δέχτηκε απανωτές γροθιές στο πρόσωπο από τον ένα δράστη.

"Με τράβηξε από τα μαλλιά, με χτυπούσε με πήγε μέσα σε ένα από τα δωμάτια, με χτυπούσε συνέχεια και μου λεγε τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά", τονίζει η Ελένη Κατσιμπέρη

Έκαναν άνω - κάτω το σπίτι οι ληστές, βρήκαν και πήραν χρυσαφικά, απειλούσαν με μαχαίρι τα θύματά τους για να αρπάξουν κι αυτά που φορούσαν.

"Φέρανε τον άντρα μου λιπόθυμο μέσα, του βγάλαν τα χρυσαφικά θέλανε να μου κόψουν τα δάχτυλα για τα δαχτυλίδια", προσθέτει η κ. Κατσιμπέρη

Η άτυχη γυναίκα, όπως λέει, αναγνώρισε τους δύο ληστές από το σωματότυπο και τα ρούχα και οι Αρχές εκτιμούν ότι σύντομα θα φτάσουν στα ίχνη τους.

