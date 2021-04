Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης στην Παλλήνη

Τα ίχνη του κοριτσιού χάθηκαν από την Παλλήνη. Πότε έδωσε σημάδια ζωής τελευταία φορά. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας ανήλικης από την περιοχή της Παλλήνης, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαρτίου.



Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «στις 30/03/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παλλήνης, η Μαρία-Φιλοθέη Ν. 13 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε σήμερα, 8/4/2021, Εισαγγελική εντολή και άμεσα προέβη σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία-Φιλοθέη Ν. έχει ύψος 1.68 μ., είναι 70 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε πράσινο φόρεμα με λουλούδια, μαύρο μπουφάν, μαύρο καλσόν, γκρι αθλητικά παπούτσια και προστατευτική μάσκα προσώπου χρώματος παραλλαγής. Έχει ατοπική δερματίτιδα στο δεξί της πόδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

