Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Πού θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Αναλυτικά τα σημεία σε όλη τη χώρα.





Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου θα διενεργούν την Πέμπτη 8 Απριλίου κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνολικά 135 σημεία ανά την επικράτεια, από τις 10.00 έως τις 15.00.

Την Παρασκευή 9 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:



1. Σύνταγμα, Ερμού 1 (πεζόδρομος)

2. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Πειραιά, Καμίνια, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

5. Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, Πλατεία Χρυσαλίδας, Ν. Χαλκηδόνα

6. Δ. Γλυφάδας, Πλατεία Εσπερίδων

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

8. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

9. Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00-19:00)

10. Κεντρική Πλατεία Επανομής, Θεσσαλονίκη

11. Δ. Καλαμαριάς, Κομνηνών

12. Δημαρχείο Πολίχνης, Θεσσαλονίκη

13. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, Πλατεία Ελευθερίας

14. Δ. Ωραιοκάστρου, Γαλήνη

15. Αιτωλικό, Αιτωλοακαρνανία

16. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

17. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

18. Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

19. Γαύριο, Άνδρος

20. Drive through στο Ναύπλιο, Παραλιακή Οδός Ναυπλίου, Νέα Κίος

21. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

22. Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμητρας, Αρκαδία

23. Δημοτικό Διαμέρισμα Κοντοβαζαίνας, Αρκαδία

24. Δημοτικό Διαμέρισμα Τρόπαιων, Αρκαδία

25. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

26. Δημαρχείο Άρτας

27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

28. Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα

29. Μαζαράκι, Δημοτική 10

30. Πλατεία Θήβας

31. Κοινοτικό Κατάστημα Βάγια, Βοιωτία

32. Δημαρχείο Αλιάρτου, Βοιωτία

33. Πλατεία Ελευθερίας, Γρεβενά

34. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

35. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινότητα Νικηφόρου, Δράμα

36. Ένωση Κυριών, Δράμα

37. Κοινότητα Χωριστής, Δράμα

38. Κεντρική Πλατεία Διδυμότειχου

39. Drive through Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

40. Πάρκο Καρτάλη, Αλεξανδρούπολη

41. Καπή Σουφλίου

42. Άγιος Γεώργιος Λιχάδας, Εύβοια

43. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα

44. Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Εύβοια

45. Κεντρική Πλατεία Πύργου

46. Κουμάνι, Ηλεία

47. Ξηρόκαμπος

48. Κοινοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης, Ηλεία

49. Κεντρική Πλατεία Νάουσας, Ημαθίας

50. Φιλίππειο Βέροιας

51. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

52. Δήμος Δωδώνης, Ιωάννινα

53. Παλαιοσέλλι, Δήμος Κόνιτσας

54. Δίστρατο, Ιωάννινα

55. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

56. Γραβούνα Χρυσούπολης, Καβάλα

57. Χρυσοχώρι Χρυσούπολης, Καβάλα

58. Αγίασμα Καβάλας

59. Πετροπηγή Χρυσούπολης, Καβάλα

60. Ιατρείο Βαθεος, Κάλυμνος

61. Άγιος Φανούριος Ξηροκάμπου, Λέρος

62. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

63. Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα

64. Παλαιοκκλήσι, Καρδίτσα

65. Μενετές και Αρκάδα, Κάρπαθος

66. Πηγάδια, Κάρπαθος

67. Drive through Λ. Κύκνων, Καστοριά

68. Drive through Άργος Ορεστικό, Καστοριά

69. Πλατεία Νεστορίου, Καστοριά

70. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

71. Drive through Κέρκυρα, Περιβόλι Δ. Κορισσιών

72. Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17

73. Ρύμνιο Κοζάνης

74. Πλατεία Αγίου Βλάσσιου, Ξυλόκαστρο Κορινθίας

75. Δημαρχείο Ζευγολατιού, Κορινθία

76. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

77. Κοινότητα Πυλίου, Κω

78. Ζηπάρι Κω

79. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

80. Πλατεία Άγιος Αντώνιος, Λάρισα

81. Πλατεία Θεοδωρακοπούλου, Νέα Πολιτεία, Λάρισα

82. Αγιά, Λάρισα

83. Δαμάσι, Λάρισα

84. Μεσοχώρι, Λάρισα

85. Αμούρι, Λάρισα

86. Βλαχογιάννι, Λάρισα

87. Αμπέλια Βερδικούσιας, Λάρισα

88. Πραιτώρι, Λάρισα

89. Ραχούλα, Λάρισα

90. Κοιλάδα, Λάρισα

91. Ελευθεραί, Λάρισα

92. Αμυγδαλέα, Λάρισα

93. Κουτσόχερο, Λάρισα

94. Μάνδρα, Λάρισα

95. Πολιτιστικό Κέντρο Παχιά Άμμος, Δήμος Ιεράπετρας

96. ΚΑΠΗ Λευκάδας

97. Κοινότητα Αγ. Πέτρος, Λευκάδα

98. Drive through Μύρινα, Λήμνος

99. Drive through Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

100. Κτελ Βόλου

101. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

102. Πλατεία Μεσσήνης

103. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

104. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

105. Drive through Σκοτίνα Πιερίας

106. Drive throughΝέοι Πόροι Πιερίας

107. Drive through Εμποροπανήγυρης Ανδρομάχης, Πιερία

108. Δημοτική Αγορά Πρέβεζας

109. Κοινότητα Κυριάννας, Ρέθυμνο

110. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

111. Drive through Δημοκρατίας, Κομοτηνή

112. Δήμος Αρριανών, Ροδόπη

113. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος

114. Κοινοτικό Κατάστημα Λέκκας, Σάμος

115. Κεντρικό Πάρκο Σερρών

116. Νέος Σκοπός Σερρών

117. Εμμανουήλ Παππάς Σερρών

118. Drive through Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

119. Πλατεία Τρικάλων

120. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα

121. Πλατεία Πύλης, Τρίκαλα

122. Πλατεία Φαρκαδόνας, Τρίκαλα

123. Πλατεία Μεγάλων Καλυβίων, Τρίκαλα

124. Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα Λαμίας

125. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

126. Drive through Στυλίδα, Φθιώτιδα

127. Drive through Καραβόμυλος, Φθιώτιδα

128. Μελίτη, Φλώρινα

129. Ροδωνάς, Φλώρινα

130. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

131. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας

132. Drive through Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

133. Drive through Πολύγυρος Χαλκιδικής

134. Πρώην Δημαρχείο καλύβων, Χανιά

135. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

