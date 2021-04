Οικονομία

Lockdown - Βεβαιώσεις μετακίνησης: Σε ισχύ τα νέα έντυπα

Νέα έντυπα μετακίνησης για τους εργαζόμενους είναι πλέον σε ισχύ. Σε ποιους δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης.

Από σήμερα, 8 Απριλίου 2021, δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση εργασίας, οι οποίες μπορούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα έως 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι βεβαιώσεις κίνησης που θα εκδίδονται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 8/4/2021 έως και 30/4/2021, έχουν λήξη ισχύος την 30ή Απριλίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, τηλεργασία και νόμιμη άδεια.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

