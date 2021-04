Κόσμος

Ντράγκι: Δικτάτορας ο Ερντογάν

Ιδιαίτερα επικριτικός ο Ντράγκι για την στάση του Ερντογάν κατά την συνάντηση του με τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η απάντηση της Τουρκίας.

Την αντίθεση του με την συμπεριφορά του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντηση του με τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι χαρακτηρίζοντας μάλιστα δικτάτορα τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι ερωτηθείς σε συνέντευξη τύπου σχετικά με την στάση του πρόεδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Δεν συμμεριζόμαστε την στάση του Ερντογάν, δεν ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η πρόεδρος της ΕΕ την υπέστη.

Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς: Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας».

Λίγο αργότερα, η Τουρκία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιταλίας στη χώρα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά το σχόλιο που έκανε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

