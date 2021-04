Life

Ορφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο γιο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύντροφός του πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτα τους.

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Ορφέας Αυγουστίδης, αφού πριν από λίγα 24ωρα η σύντροφος του Γεωργία, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.



Όπως είναι λογικό το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτα τους.



Η Γεωργία γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι και όπως δήλωσε ο ηθοποιός θα μείνουν στο μαιευτήριο για μία ακόμη ημέρα.



Το πρωί της Πέμπτης ο Ορφέας Αυγουστίδης έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, με τον νεογέννητο γιο του.



Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα

“The 2Night Show”: Ο Μάρκος Σεφερλής, το “5Χ5” και η κίνηση αγάπης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη (βίντεο)

Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης

Γιώτα Γρίβα στο “The 2Night Show”: Η οικογένεια, η Φυλιώ Πυργάκη και ο μεγάλος της καημός (βίντεο)