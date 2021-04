Life

Χιου Τζάκμαν: Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και “μεταμορφώθηκε” σε Χ-men

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χιου Τζάκμαν μπορεί να είναι ο "Wolverine", αλλά μίλησε ως... X-Men όταν του έκαναν το εμβόλιο.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Μαράια Κάρεϊ είναι οι πιο πρόσφατοι stars που έκανα το εμβόλιο κατά της COVID-19 για να προστατευθούν από τη μόλυνση του ιού.

Η διάθεση των εμβολίων COVID-19 συνεχίζεται και πολλές σημαντικές διασημότητες εμβολιάστηκαν. Από τους προέδρους (Τζο Μπάιντεν) στους μονάρχες (βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘) στο Hollywood, τώρα εμβολιάστηκε και ο Χιου Τζάκμαν.

Ο Χιου Τζάκμαν μπορεί να είναι ο Wolverine, αλλά ο 52χρονος Αυστραλός μίλησε ως X-Men όταν τσιμπήθηκε από τη σύριγγα.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ντράγκι: Δικτάτορας ο Ερντογάν

Εμβολιασμοί παιδιών: “Καμπανάκι” από τους Έλληνες παιδιάτρους

Μεταλλάξεις κορονοϊού: που εντοπίστηκαν εκατοντάδες νέα κρούσματα