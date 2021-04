Αθλητικά

Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Βαριά ήττα για το “τριφύλλι”

Παραδόθηκε άνευ όρων η ομάδα του Κάτας στο Κάουνας.

Η αμυντική ανεπάρκεια του Παναθηναϊκού, οδήγησε το «τριφύλλι» σε συντριβή στο Κάουνας, κατά την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Euroleague. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας έπεσε με το βαρύ 93-78 από τη Ζαλγκίρις, σε μία άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος αναμέτρηση, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν χάσει το... τρένο των πλέι οφ. Με την αποψινή επιτυχία οι Λιθουανοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με ρεκόρ 17-17 (11η θέση), ενώ ο Παναθηναϊκός, που... χρωστάει δύο ματς (12/4 εκτός με Ζενίτ και 14/4 εκτός με ΤΣΣΚΑ), υποχώρησε στο 11-21 (15η θέση).

Το «τριφύλλι» ήταν ανταγωνιστικό όσο είχε διάρκεια από τα 6.75, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός... κατέρρευσε αμυντικά, η ευστοχία του από την περιφέρεια τον... εγκατέλειψε και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να απειλήσει τη Ζαλγκίρις.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 17 πόντους αποτέλεσε... όαση στην επιθετική... έρημο του Παναθηναϊκού, τη στιγμή που από τη Ζαλγκίρις ένας... γνώριμος του «τριφυλλιού», ο Λούκας Λεκαβίτσιους, εκτελούσε με 20 πόντους την πρώην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 52-45, 74-60, 93-78

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» τα αμυντικά κενά του στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ζαλγκίρις να πατάει... γκάζι από το ισόπαλο 7-7 στο 5΄ και με σερί 12-0 να γράφει το 19-7 στο 8΄, κλείνοντας την περίοδο στο +13 (27-14).

Με τους Χεζόνια και Νέντοβιτς, πάντως, να βρίσκουν ρυθμό από τα 6.75 με το... καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου, οι «πράσινοι» μείωσαν γρήγορα σε 33-30 στο 13΄, όταν και ολοκλήρωσαν ένα επιμέρους σκορ 3-16.

Ωστόσο, η Ζαλγκίρις «απάντησε» με τρίποντα των Λεκαβίτσιους, Ουόκαπ, ενώ η αμυντική ασυνεννοησία του Παναθηναϊκού βοήθησε τους Λιθουανούς να διατηρήσουν μία διαφορά επτά πόντων μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (52-45).

Με τον Παναθηναϊκό να... καταρρέει αμυντικά και να... παρασύρεται από τον γρήγορο ρυθμό της Ζαλγκίρις, οι Λιθουανοί ξέσπασαν με επιμέρους 14-4, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +17 (66-47 στο 24΄). Με τους παίκτες του μάλιστα, να έχει χάσουν και την... επαφή με το τρίποντο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ακόμη και στο -18 (74-56 στο 28΄), τρέχοντας ένα μίνι σερί 0-4 στο τελευταίο λεπτό και γράφοντας στον φωτεινό πίνακα το 74-60 της τρίτης περιόδου.

Με την επίθεση να... χωλαίνει, τη στιγμή που είχε βελτιωθεί ελάχιστα η άμυνα του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να... ανασάνει ούτε στον επίλογο του αγώνα, καθώς η Ζαλγκίρις εκτέξευσε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και έφτασε χωρίς... άγχος στο τελικό 93-78.

Οι συνθέσεις:

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Σίλερ): Ουόκαπ 18 (2), Μπλάζεβιτς 7, Λεκαβίτσιους 20 (3), Γκαρίνο 8 (2), Γιανκούνας 7 (1), Λουκοσιούνας 6 (2), Ρουμπσταβίτσιους 2, Γκέμπεν 8, Γιοκουμπάιτις 10 (2), Βαστούρια 1, Γκριγκόνις 6 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Μακ 4, Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης 6 (1), Όγκαστ 9 (1), Παπαπέτρου 9 (1), Χεζόνια 8 (2), Κασελάκης, Νέντοβιτς 17 (4), Γουάιτ 3 (1), Μήτογλου 6, Μπεντίλ 13 (3), Σαντ Ρος 1.

