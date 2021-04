Life

Νηστεία: Τι πρέπει να προσέξεις για να μην κινδυνεύσεις

Συμβουλές για να νηστέψετε με ασφάλεια και με ευεργετικά οφέλη για τον οργανισμό σας.

Η νηστεία, αν ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή με σωστούς συνδυασμούς τροφίμων, μόνο ευεργετικά οφέλη μπορεί να έχει για τον οργανισμό μας.



Η νηστεία της Σαρακοστής αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για αποτοξίνωση του οργανισμού και ταυτόχρονα και για μείωση βάρους, μιας και χαρακτηρίζεται από την υψηλή κατανάλωση τροφίμων χαμηλών σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσιων σε φυτικές ίνες.



Βασική προϋπόθεση για να το επιτύχεις αυτό είναι η προσοχή στην ποσότητα γιατί πολλές φορές τείνουμε να υπερκαταναλώνουμε υδατάνθρακες.



Ακόμη, πολλές φορές λόγω μειωμένης πρόσληψης πρωτεΐνης δεν νιώθουμε κορεσμό και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε στην ποσότητα.

