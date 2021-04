Life

Γιατί το μοναχικό περπάτημα είναι καλύτερο

Τι υποστηρίζει έρευνα για το μοναχικό περπάτημα. Γιατί είναι καλύτερο από το να περπατάς παρέα με τον σύντροφό σου.

Μήπως, έχεις καθιερώσει να βγαίνεις για περπάτημα με τον σύντροφό σου προκειμένου να εξασφαλίσετε την απαραίτητη ημερήσια άσκηση.



Περίφημη ιδέα για να ξεσκάσετε όμως όχι και τόσο ιδανική αν πραγματικά ο στόχος σας είναι να ασκηθείτε αποτελεσματικά.



Μια νέα μελέτη, του Πανεπιστημίου Purdue, από το τμήμα Υγείας και Κινησιολογίας, που δημοσιεύτηκε σε μια πρόσφατη έκδοση του έντυπου Gait & Posture, υποστηρίζει ότι το μοναχικό περπάτημα ίσως είναι καλύτερο από το περπάτημα μαζί με κάποιον άλλον, όπως π.χ. με τον σύντροφό σου.



Ποιος είναι ο λόγος;



