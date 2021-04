Κόσμος

Οδηγούσε ανάποδα στην εθνική με συνοδηγό ένα... πτώμα

Ο οδηγός αγνόησε επί 30 χιλιόμετρα τις υποδείξεις να σταματήσει. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε δίπλα του ένα πτώμα.

Ένας Ελβετός συνελήφθη στη βορειοανατολική Ισπανία αφού οδήγησε για 30 χιλιόμετρα ανάποδα σε έναν αυτοκινητόδρομο έχοντας για συνοδηγό του ένα… πτώμα.

Ο 66χρονος άνδρας κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, όμως, όταν διαπίστωσε ότι στα σύνορα υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν ελέγχους, έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καταλανικής αστυνομίας, αφού αγνόησε επί 30 χιλιόμετρα τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, μπήκε σε έναν παράδρομο και λίγο αργότερα τράκαρε, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τη Χιρόνα.

Όταν πλησίασαν τελικά οι αστυνομικοί για να δουν τι συνέβη, διαπίστωσαν, προς μεγάλη τους έκπληξη, ότι ο συνοδηγός ήταν ένας νεκρός άνδρας.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι ενδεχομένως να επρόκειτο για τον σύντροφο του 66χρονου, που ήταν επίσης Ελβετός πολίτης. Δεν διαπίστωσαν πάντως κάποια ένδειξη ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται μόνο για τροχαία παράβαση.

