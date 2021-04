Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “καυτές” αποκαλύψεις που κλονίζουν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις και ανατροπές προκαλούν εντάσεις και δοκιμάζουν σκληρά τις σχέσεις των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 12 Απριλίου - Επεισόδιο 124

Ο Κωνσταντής συντετριμμένος από τα όσα έχει μάθει, προσπαθεί να το διαχειριστεί, ενώ ο Νικηφόρος, έξαλλος με την κοινή αγωγή Ασημίνας και Δρόσως, ξεκαθαρίζει τη θέση του και αφήνει ξεκρέμαστο τον Συνεταιρισμό. Πώς θα το πάρει ο Μιλτιάδης μετά το τελεσίγραφο που έδωσε στον ανιψιό του; Όμως, το σπίτι των Σεβαστών έχει να διαχειριστεί μία ακόμα δυσάρεστη είδηση που θα τους ενώσει για λίγο σαν μία γροθιά. Ο Γραμματικός συνδέει τον Μελέτη με τους Άβαντες, τους οποίους έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, ενώ ο Μεγαρίτης πείθει τον Μελέτη πως η βοήθειά του είναι χρήσιμη για να φτάσει στον δολοφόνο του Θέμελη. Ο Προκόπης συγκρούεται με τον ξάδελφό του καθώς του αποκαλύπτει την αλήθεια για τη Λέτα. Η Σοφούλα έρχεται αντιμέτωπη με τις κακές γλώσσες του χωριού και ανακοινώνει στους γονείς της πως δε μπορεί να ζει άλλο εκεί, ενώ ο Προύσαλης με τη Ρίζω ετοιμάζονται για τον γάμο.

Τρίτη 13 Απριλίου - Επεισόδιο 125

Ο Κωνσταντής και η Δρόσω ανοίγουν τα χαρτιά τους. Θα καταφέρουν να κρατήσουν τη σχέση τους ή ο Κωνσταντής θα στραφεί εναντίον τους; Η Πηνελόπη εξομολογείται στην Ανέτ και τη Μυρσίνη την αλήθεια για τον Μελέτη και τους αποκαλύπτει πως θα ζητήσει διαζύγιο. Η Σοφούλα εμμένει στην απόφασή της να κλειστεί σε μοναστήρι, ενώ ο Άγγελος καταλαβαίνει ποιο πρόσωπο την οδήγησε σε αυτήν την απόφαση κι αναλαμβάνει δράση. Ο Νικηφόρος συνεχίζει να φέρνει στα άκρα την Ασημίνα, με όπλο του τον μικρό Σέργιο. Ο Αχιλλέας βρίσκει τον άνθρωπο που μπορεί να οδηγήσει τον Μελέτη στον δολοφόνο του Θέμελη. Ο Συνεταιρισμός και ο Δούκας βρίσκονται πια σε ανοιχτό πόλεμο και οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες για όλους.

Τετάρτη 14 Απριλίου - Επεισόδιο 126

Ο Δούκας συνεχίζει να μην υποχωρεί και κρατάει σκληρή στάση απέναντι στον Συνεταιρισμό, με την Ελένη και τους υπόλοιπους αγρότες να ετοιμάζονται να τραβήξουν κι εκείνοι το σκοινί. Η Σοφούλα ξεκινάει για το μοναστήρι, παρά τις προσπάθειες των γονιών της να της αλλάξουν γνώμη, ενώ ο Προκόπης παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει τη Λέτα. Η Ασημίνα και η Δρόσω περιμένουν με ανυπομονησία τη μέρα που θα κρατήσουν τον μικρό Σέργιο, όμως ο Νικηφόρος έχει άλλα σχέδια. Ο Μελέτης φτάνει ένα βήμα απ’ το να μάθει τον δολοφόνο του Θέμελη. Θα τα καταφέρει ή η βοήθεια του Αχιλλέα θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες; Ο Νικηφόρος αποφασίζει να στηρίξει, προς το παρόν, την πλευρά του Δούκα και η κατάσταση στον Συνεταιρισμό θα βγει εκτός ελέγχου. Ο Μιλτιάδης, οργισμένος με τη στάση του ανιψιού του, αποκαλύπτει στον Δούκα ένα ένοχο μυστικό απ’ το παρελθόν που θα κλονίσει συθέμελα την οικογένειά του.

Πέμπτη 15 Απριλίου - Επεισόδιο 127

Ο Δούκας, μετά την αποκάλυψη του Μιλτιάδη, προσπαθεί να συγκρατήσει την οργή του και να επιβεβαιώσει τα όσα του είπε. Τα μέλη του Συνεταιρισμού συγκρούονται για τα καλά με τον Νικηφόρο και ο Κωνσταντής αναγκάζεται να τον υπερασπιστεί για να τον γλιτώσει. Η Ελένη είναι αποφασισμένη να μην υποχωρήσει, παρά τον φόβο του Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος νιώθει να απειλείται από όλους και παρά τη δικαστική απόφαση δεν αφήνει τον Σέργιο να επισκεφτεί τη μητέρα του. Η Ασημίνα, όμως, αποφασίζει να ορθώσει ανάστημα και πάει η ίδια στο σπίτι των Σεβαστών. Ο Γραμματικός προσπαθεί να καταλάβει τους λόγους που η Πηνελόπη αποφάσισε να χωρίσουν, αλλά εκείνη είναι αποφασισμένη να γυρίσει στο σπίτι της. Ο Κωνσταντής φοβάται για τη Δρόσω, αλλά ακόμα δεν μπορεί να χωνέψει όσα έμαθε για εκείνη, ενώ ο Προκόπης ζητά από τη Λέτα να γίνει γυναίκα του και να τον ακολουθήσει στο Διαφάνι. Η μέρα του γάμου για τον Προύσαλη και τη Ρίζω φτάνει και όλο το χωριό βρίσκεται δίπλα τους. Όλοι εκτός από τον Δούκα που, για άλλη μια φορά, περνά τα όρια του νόμου…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

SOUNDIS: https://soundis.gr/podcasts/agries-melisses/

SPOTIFY: https://open.spotihttps://bit.ly/Melisses

APPLE PODCASTS: https://podcasts.apple.com/de/podcast/άγριες-μέλισσες/id1551630690

GOOGLE PODCASTS: https://bit.ly/GooglePodcasts_Melisses

#AgriesMelisses

Gallery