Europa League: “Βλέπουν” 4αδα Ρόμα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ

“Σόκαρε” την Άρσεναλ η Σλάβια Πράγας μέσα στο “Εμιρέιτς”.

Τρεις ομάδες εξασφάλισαν σημαντικότατο προβάδισμα από τους πρώτους προημιτελικούς του Europa League. Όλες πέτυχαν σπουδαία «διπλά», με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να «κλειδώνει» ουσιαστικά την πρόκριση για την τετράδα μετά το 2-0 στην έδρα της Γρανάδα, ενώ Ρόμα και Βιγιαρεάλ έφυγαν νικήτριες από Κροατία και Ολλανδία αντίστοιχα με 2-1 και 1-0 επί των Άγιαξ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη νίκη πέτυχε η Ρόμα στην «Αρένα Γιόχαν Κρόιφ», όπου αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Άγιαξ, κατάφερε στο δεύτερο μέρος να φέρει τα πάνω κάτω και να φύγει νικήτρια από το Αμστερνταμ με 2-1. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το σκορ ήταν στο 1-0, ο «Αίαντας» έχασε τεράστια ευκαιρία για να πάρει... αέρα δύο τερμάτων, με τον Τάντιτς να μη μπορεί να νικήσει από την «ασβεστένια βούλα» τον κορυφαίο παίκτη των «Ρωμαίων» στο ματς, Πάου Λόπεθ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, με τους Ράσφορντ και Μπρούνο Φερνάντες και, πλέον, έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς με την Γρανάδα στο «Ολντ Τράφορντ» την ερχόμενη Πέμπτη.

Το πέναλτι-γκολ του Μορένο ήταν αρκετό για την Βιγιαρεάλ να περάσει από το Ζάγκρεμπ με 1-0 επί της Ντιναμό, η οποία προερχόταν από την τεράστια έκπληξη επί της Τότεναμ στην φάση των «16».

Και με το παραπάνω η Σλάβια Πράγας απέδειξε ότι η πρόκρισή της επί της Ρέινζερς στον προηγούμενο γύρο δεν ήταν διόλου τυχαία. Οι Τσέχοι πήραν «χρυσό» 1-1 στο «Εμιρέιτς» με την Άρσεναλ, που ενώ προηγήθηκε στο 86΄ δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων προημιτελικών του Europa League:

Αρσεναλ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία): 1-1 (86΄ Πεπέ - 90΄+4 Χόλες)

Αγιαξ (Ολλανδία)-Ρόμα (Ιταλία): 1-2 (39΄ Κλάασεν - 57΄ Πελεγκρίνι, 87΄ Ιμπάνιες)

Nτιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία): 0-1 (44΄πεν. Μορένο)

Γρανάδα (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (Αγγλία): 0-2 (31΄ Ράσφορντ, 90΄πεν. Φερνάντες)

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 15 Απριλίου.

