Κόσμος

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ από την επίθεση ενόπλου μέσα σε κατάστημα. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εταιρεία επίπλωσης στο κεντρικό Τέξας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ο ύποπτος συνελήφθη από πολιτειακούς αστυνομικούς, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Κατά την ίδια πηγή, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας πέμπτος υπέστη ασθματική κρίση.

Το περιστατικό προστίθεται σε μία σειρά επιθέσεων ενόπλων, μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες στις ΗΠΑ.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε κατάστημα της εταιρείας Kent Moore Cabinets στην Μπράιαν, στο κεντρικό Τέξας, ανέφερε ο αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης, Έρικ Μπασκ.

Ο ύποπτος για το μακελειό πιστεύεται πως είναι υπάλληλος της εταιρείας. Έχει τεθεί υπό κράτηση. Τα κίνητρά του δεν είναι σαφή, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος Γκρεγκ Άμποτ, τόνισε σε ανακοίνωσή του πως η πολιτεία «θα συμβάλλει με όποιον τρόπο χρειαστεί» προκειμένου ο δράστης να προσαχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κ. Άμποτ, ένας αστυνομικός «τραυματίστηκε κατά τη σύλληψη του υπόπτου».

Η Μπράιαν, πόλη με πληθυσμό περίπου 87.000 κατοίκων, βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από το Texas A&M University.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στοχευμένων μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, όπου τα πολυαίμακτα βίαια επεισόδια με τη χρήση τους αποτελούν μάστιγα.

Από τα μέσα Μαρτίου, έχουν σημειωθεί πολλά τέτοια περιστατικά - ανάμεσά τους αυτό στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια (8 νεκροί), αυτό στο Μπόλντερ, στο Κολοράντο (10 νεκροί) και αυτό στο Όραντζ, στην Καλιφόρνια (4 νεκροί, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 9 ετών).