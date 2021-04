Κοινωνία

Νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας

Θα ενισχύσουν τα δρομολόγια σε επιβαρυμένες γραμμές. Ποιες περιοχές θα καλύψουν. Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ.

Στους δρόμους της Αθήνας βγήκαν από σήμερα τα πρώτα λεωφορεία μέσω leasing ενισχύοντας δρομολόγια σε επιβαρυμένες γραμμές.

Πρόκειται για τα πρώτα 40 λεωφορεία από τα 300 μέσω leasing, τα οποία και θα καλύψουν 14 περιοχές, ενώ το επόμενο διάστημα σταδιακά θα προστεθούν και τα υπόλοιπα νέα οχήματα. Πρακτικά σημαίνει έως και 30 επιπλέον δρομολόγια την ημέρα σε καθεμία από τις γραμμές αυτές.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα ξημερώματα το αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτίστως τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αποτελούσε μία δέσμευσή μας πριν χτυπήσει ο κορονοϊός. Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμη πιο επιτακτική λόγω του κορονοϊού και με γρήγορα βήματα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας».

«Είναι ένα ακόμη βήμα, ενός συνολικού σχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ ΑΕ, Στέφανος Αγιάσογλου.

Και προσέθεσε: «Μετά την ανάταξη των υπαρχόντων οχημάτων με επισκευές και συντήρηση και την πρόσληψη των νέων οδηγών, η ένταξη στον στόλο των οχημάτων της ΟΣΥ ΑΕ των 300 λεωφορείων με leasing, η οποία θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πυκνώσει ακόμη περισσότερο τη συχνότητα των δρομολογίων προς όφελος του επιβατικού κοινού. Με γνώμονα πάντα τον πολίτη η Διοίκηση της Εταιρείας προχωρά στην υλοποίηση και επίτευξη του βασικού στόχου, που είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών».

Πάντως, σύμφωνα με τεχνικούς της ΟΣΥ, μέχρι αργά το βράδυ γίνονταν αυστηροί τεχνικοί έλεγχοι έτσι ώστε να ελεγχθεί η ασφάλεια και η προσβασιμότητα των λεωφορείων ώστε να είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού τα πρώτα 40 λεωφορεία. Στα λεωφορεία ήδη έχουν τοποθετηθεί το σύστημα τηλεματικής αλλά και το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Οι 14 γραμμές που θα “υποδεχθούν” τα πρώτα νέα λεωφορεία μέσω leasing είναι:

051 ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ (μέσω ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤ.),

224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ),

813 (ΑΒΕΡΩΦ -ΠΡΟΥΣΣΗΣ),

211 (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ),

550 (ΚΗΦΙΣΙΑ -Π. ΦΑΛΗΡΟ),

040 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ),

049 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΟΜΟΝΟΙΑ),

Α7 (ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ -ΚΗΦΙΣΙΑ),

Β2 (ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ),

Α3 (ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΓΛΥΦΑΔΑ),

Α5 (ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΝΘΟΥΣΑ),

και τρεις διπλές που εξυπηρετούν τις ίδιες περιοχές:

622 (ΓΟΥΔΗ-ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ) -815 (ΓΟΥΔΗ -ΤΑΥΡΟΣ),

136 (ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ)- 137(ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ) και

(ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ)- 137(ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ) και 106 (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ) -126 (ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ -ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ).

Υπενθυμίζεται πως η μίσθωση ανατέθηκε στις εταιρείες “MED BUS AND TRUCK CENTER ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΕ”, “ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE” και αφορά 90 αρθρωτά (με ρυμουλκό) και 210 κανονικά (διαξονικά) ντιζελοκίνητα λεωφορεία.

