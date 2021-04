Κόσμος

Ο Πομπέο κάνει στροφή στην καριέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επί ημερών Τραμπ, προσλήφθηκε από μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ως πριν από λίγους μήνες επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ο Μάικ Πομπέο, προσλήφθηκε από το Fox News, είναι πλέον «συνεργάτης» του, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά μεγάλο μέρος του συντηρητικού ακροατηρίου στις ΗΠΑ.

«Έχω την πρόθεση να δίνω στους τηλεθεατές μια ειλικρινή και άμεση ματιά στη γεωπολιτική, στις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτικές (σ.σ. που συνοψίζει η φράση) ‘Πρώτα η Αμερική’, που επέτρεψαν να χαραχθεί ο δρόμος προς την ευημερία και την ασφάλεια χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Πομπέο.

Ο πρώην επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι «μια από τις πλέον γνωστές και σεβάσμιες φωνές (...) όσον αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας», ανέφερε από την πλευρά της με ικανοποίηση η Σουζάν Σκοτ, η επικεφαλής του δικτύου.

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από τον Απρίλιο του 2018 ως τον Ιανουάριο, ο κ. Πομπέο ήταν προηγουμένως ο διευθυντής της CIA. Ορισμένοι θεωρούν πως εποφθαλμιά τον Λευκό Οίκο, ότι θα είναι υποψήφιος ήδη στις εκλογές του 2024.

Ο Μάικ Πομπέο ένωσε πρόσφατα τη φωνή του με εκείνους που καλούν να γίνει μποϊκοτάζ των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, ενώ υποστήριξε πως η έκθεση των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προέλευση του νέου κορονοϊού αποτελούσε «μασκαράτα» και μέρος «της εκστρατείας παραπληροφόρησης» που διεξάγουν, κατ’ αυτόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και ο ΠΟΥ.

Υπήρξε η αιχμή του δόρατος στη σύγκρουση της κυβέρνησης του κ. Τραμπ με την Κίνα.

Το γεράκι αυτό της αμερικανικής ελίτ παρέμεινε πιστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ως το τέλος και, όπως ακριβώς και ο πρώην πρόεδρος, δεν δίσταζε να δείξει ανοικτά την περιφρόνησή του προς κάποια ΜΜΕ.

Τον Μάρτιο το Fox News προσέλαβε επίσης τη Λάρα Τραμπ, νύφη του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου και σύμβουλο της ομάδας του στην πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)

Ιταλία – Τουρκία: διπλωματικό επεισόδιο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν