Αθλητικά

Europa League: Γυμνός εισβολέας σε γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιδειξίας διέκοψε προσωρινά τον αγώνα της Γρανάδας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σάστισαν οι ποδοσφαιριστές στην αναμέτρηση της Γρανάδας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ένας γυμνός άνδρας εισέβαλε στο γήπεδο και άρχισε να τρέχει, διακόπτοντας το ματς.

Πρόκειται για έναν γνωστό επιδειξία στην Ισπανία, ο οποίος συνηθίζει να αναστατώνει με ανάλογες ενέργειες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Όλμο Γκαρσία έχει συλληφθεί, όπως έγινε βέβαια και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ha entrado un espontaneo desnudo en el Granada-United. En un partido a puerta vacia. NO PUEDE SER pic.twitter.com/QRiusPZmkU — ?? (@finallyxpablo) April 8, 2021

Me acaban de pasar por Instagram esta maravilla del espontaneo en Granada. Es que me encanta, os lo juro pic.twitter.com/8EdcrJEzxJ — Deportes4P (@deportes4parod1) April 8, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)

Ιταλία – Τουρκία: διπλωματικό επεισόδιο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν