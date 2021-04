Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: “αλαλούμ” οδηγιών από διαφορετικά κράτη

Η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, οδήγησε σε πανσπερμία οδηγιών, από ευρωπαϊκά και άλλα κράτη. Σήμερα οι αποφάσεις στην Ελλάδα.

Σε πανσπερμία οδηγιών για την ενδεδειγμένη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca οδήγησε η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που για πρώτη φορά έκανε λόγο για πιθανή συσχέτιση θρομβώσεων με το εμβόλιο της σουηδοβρετανικής σύμπραξης.

Χαρακτηριστικά ορισμένες από τις οδηγίες κρατών ανά τον πλανήτη:

Στο Βέλγιο το εμβόλιο θα χορηγείται μόνο στους άνω των 55 ετών.

Στη Βρετανία οι αρχές συνέστησαν το εμβόλιο να μη δίδεται σε άτομα κάτω των 30 εφόσον είναι δυνατόν.

Στην Αυστραλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ανάλογους περιορισμούς για τα άτομα κάτω τω 50.

Γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για το εμβόλιο της AstraZeneca, αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) μετέθεσε την απόφαση στις χώρες μέλη της ΕΕ για την χορήγηση του εμβολίου.

Η ΕΕ προσπαθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να το επιτυγχάνει, να αποφύγει τις διαφορετικές πολιτικές χορήγησης του εμβολίου μεταξύ των 27 μελών της.

Μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Υγείας, η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων της ΕΕ ζήτησε από τους Υπουργούς Υγείας «να ακολουθήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού».

Στην Κροατία, την Πολωνία και τη Γαλλία αναφέρονται ακυρώσεις ραντεβού από τους δικαιούχους.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα περιορίσει τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca μόνο στα άτομα άνω των 60 ετών, αφού είχε ήδη αναστείλει τη χορήγησή του στους νέους από την περασμένη εβδομάδα. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι οι πολίτες άνω των 60 «μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν με ασφάλεια» το σκεύασμα της AstraZeneca ενώ οι νεότεροι θα κάνουν «ένα διαφορετικό εμβόλιο».

Από τις 2 Απριλίου είχε ανασταλεί η χρήση του εμβολίου της βρετανοσουηδικής εταιρείας σε ανθρώπους κάτω των 60 ετών, λόγω της εμφάνισης περιπτώσεων θρομβοεμβολών.

Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών (Stiko) της Γερμανίας εμμένει στη σύστασή της να χορηγείται το εμβόλιό της μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών παρά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αξιολογεί με βάση την ιδέα της δημόσιας υγείας, δηλαδή, με βάση το ερώτημα τι είναι ωφέλιμο για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γερμανία η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Η Γερμανία δεν εξαρτάται τόσο από το εμβόλιο της Astrazeneca. Μπορούμε να αναβάλουμε τα (συγκεκριμένα) εμβόλια και να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα», δήλωσε ο επικεφαλής της του Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών (Stiko) Τόμας Μέρτενς χθες Πέμπτη στο δεύτερο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

«Η Stiko συνιστά στους νεότερους ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει έναν πρώτο εμβολιασμό με το εμβόλιο της Astrazeneca να κάνουν τον δεύτερο εμβολιασμό με το εμβόλιο της Biontech ή της Moderna. Πολλοί πιστεύουν ότι τότε τα δύο εμβόλια θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στον οργανισμό, αλλά αυτό δεν ισχύει. Αντιθέτως, το πραγματικό εμβόλιο εξαφανίζεται γρήγορα από το σώμα. Αυτό που απομένει είναι η ανοσία», εξήγησε ο Mέρτενς.

Η Ισπανία θα συνεχίσει να εμβολιάζει τους 60-65 ετών, προτού προχωρήσει στη χορήγησή του στην επόμενη ηλικιακή ομάδα προτεραιότητας των 66-69, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας. Το υπουργείο ανακοίνωσε χθες ότι θα περιορίσει το εμβόλιο στους πολίτες άνω των 60 ετών, αφότου ρυθμιστικές αρχές το συνέδεσαν με μια σπάνια μορφή εγκεφαλικών θρόμβων.

Πριν από αυτό, η Ισπανία χορηγούσε το σκεύασμα στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες-κλειδιά από 18 έως άνω των 65 ετών.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως θα αποφασίσει σύντομα εάν θα δώσει τη δεύτερη δόση του εμβολίου στους ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει την πρώτη.

Την Πέμπτη, η Ισπανία κατέγραψε 9.901 νέα κρούσματα Covid-19 με το σύνολο των μολύνσεων να ανέρχεται πλέον σε 3,34 εκατομμύρια, ενώ ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 142, στους 76.179.

Η Αυστραλία και οι Φιλιππίνες περιόρισαν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19, ενώ η Αφρικανική Ένωση εγκατέλειψε τα σχέδια να αγοράσει το εμβόλιο, επιφέροντας περαιτέρω πλήγματα στις ελπίδες της εταιρείας να παραδώσει δόσεις του εμβολίου της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση της Μάνιλα αποφάσισε την αναστολή της χρήση του εν λόγω εμβολίου για άτομα κάτω των 60 ετών, ενώ η Αυστραλία συνέστησε τα άτομα κάτω των 50 ετών να λαμβάνουν το εμβόλιο της Pfizer, αντί της AstraZeneca, μια αλλαγή πορείας που προειδοποίησε ότι θα καθυστερήσει την εκστρατεία εμβολιασμού.

Η Αφρικανική Ένωση διερευνά επιλογές με την Johnson & Johnson έχοντας εγκαταλείψει τα σχέδια της να αγοράσει το εμβόλιο της AstraZeneca από το Ινστιτούτο Serum της Ινδίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής.

Ο υπουργός Υγείας της Ινδονησίας Μπούντι Γκουνάντι Σαντίκιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με την Κίνα για την παραλαβή έως και 100 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της Covid-19 ώστε να καλύψει κενά στις παραδόσεις μετά από καθυστερήσεις στις αφίξεις των εμβολίων της αγγλοσουηδικής εταιρείας.

Η Ινδία έχει περιορίσει προσωρινά όλες τις σημαντικές εξαγωγές του εμβολίου της AstraZeneca από το Ινδικό Ινστιτούτο Serum (SII), τον μεγαλύτερο κατασκευαστή εμβολίων στον κόσμο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εγχώριων λοιμώξεων.

Πηγή: Kathimerini.gr

