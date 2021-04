Life

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Από το “Survivor” στο “The 2night Show” (βίντεο)

Ποιους «καρφώνει» η πρώην παίκτρια και δημοσιογράφος. Τα παιδικά της χρόνια και η φιλία με τους Αντετοκούνμπο.

Την Ελίζαμπεθ Ελέτσι υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Γρηγόρης Αρναούτουγλου στο “The 2Night Show” .

Η πρώην παίκτρια του «Survivor», γνωστή δημοσιογράφος και σέξι παρουσιάστρια του Mykonos Live TV αποκαλύπτει το σοκ που βίωσε με την πρόωρη αποχώρησή της από το παιχνίδι. Γιατί θεωρεί υπεύθυνη την Ανθή Σαλαγκούδη και πώς χαρακτηρίζει καθέναν από τους πρώην συμπαίκτες της;

Ποιον θεωρεί ηθικό, ποιος είναι «σιγανό ποταμάκι», ποιος της αρέσει σαν άντρας και ποιος της βγάζει αρνητική ενέργεια;

Μιλάει για όλους και για όλα με τον δικό της γλαφυρό τρόπο. Επίσης, αναφέρεται στα ιδιαίτερα παιδικά χρόνια που βίωσε, μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με δύο μαμάδες και πολλά αδέλφια, εξηγεί γιατί βαπτίστηκε σε ηλικία 12 ετών και πόσο δυσκολεύτηκε μέχρι να ορθοποδήσει επαγγελματικά.

Τέλος, μιλάει για την οικογενειακή φιλία που την δένει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αφού κατάγονται και οι δύο από τη Νιγηρία.

