Καστρίτση στον ΑΝΤ1: Δέχομαι πίεση μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση (βίντεο)

Η πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής είναι μεταξύ των 22 αθλητών που κατήγγειλαν περιστατικά κακοποίησης στις προπονήσεις.

Πιέσεις για να μη δώσει συνέχεια στις αποκαλύψεις για φαινόμενα κακοποίησης στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής, δέχεται η Δήμητρα Καστρίτση, όπως αποκάλυψε η ίδια στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

«Δέχομαι πίεση από κόσμο που θεωρεί ότι πλήττουμε το άθλημα», είπε, αναφερόμενη στην επιστολή που έστειλε μαζί με άλλους 21 αθλητές της ενόργανης γυμναστικής, προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξυγιανθεί ο χώρος του αθλήματος.

Η κ. Καστρίτση ανέφερε πως σε “τρυφερή ηλικία” είχε υποστεί ξυλοδαρμό και λεκτική βία επειδή δεν εκτέλεσε σωστά κάποια άσκηση, ενώ υπήρχαν σεξουαλικά υπονοούμενα στη διάρκεια της προπόνησης.

«Πίσω από κάποια μετάλλια αθλητών, βρίσκονται πολύ δύσκολες καταστάσεις», σημείωσε.

Αναφερόμενη σε παλιότερα χρόνια, είπε πως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ειδικοί, διατροφολόγοι ή ψυχολόγοι, για να είναι δίπλα στα παιδιά και να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.

