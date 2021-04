Αθλητικά

ΝΒΑ: δεν μπορούν χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη σερί ήττα για τα «Ελάφια» με τον Greek freak να είναι νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Νέα ήττα γνώρισε το Μιλγουόκι καθώς ηττήθηκε στο Ντάλας από τους Μάβερικς με 116-101. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για τα «ελάφια», που αγωνίστηκαν για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που απουσίασε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο.

Οι Μπακς με ρεκόρ 32-19 παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολικής περιφέρειας, ενώ το Ντάλας με ρεκόρ 29-22 καταλαμβάνει την 7η θέση στη Δύση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λούκα Ντόνσιτς με 27 πόντους, ενώ είχε επίσης 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κριστάπς Πορζίνγκις με 26 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Για το Μιλγουόκι ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο σημείωσε 22 πόντους (6/10 τρίποντα) ενώ 20 πόντους και 14 ριμπάούντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις. Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους (1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στον “Ερυθρό Σταυρό”: Συγκλονίζει η τραγωδία με τον διασωληνωμένο ασθενή (βίντεο)

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)

Europa League: Γυμνός εισβολέας σε γήπεδο (βίντεο)